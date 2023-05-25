Які садочки у Луцьку працюватимуть влітку

Віталій Бондар.



За словами очільника департаменту освіти Луцькради Віталія Бондаря, у його відомстві вже визначилися із переліком тих дитячих садочків, які припинять свою роботу та тих, які функціонуватимуть у літній період. І свою пропозиції передали на розгляд виконавчого комітету Луцької міської ради.



Як йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету, мають призупинити роботу заклади дошкільної освіти:



№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 та дошкільного підрозділу ЗЗСО № 35 – з 17.06.2024 до 12.08.2024;

№ 1, 3, 5, 16, 17, 21, 30, 40 – з 13.08.2024 до 30.08.2024.

Водночас має бути забезпечена робота наступних закладів дошкільної освіти:



№ 1, 3, 5, 16, 17, 21, 30, 40– з 17.06.2024 до 12.08.2024.

Остаточне рішення – за виконкомом.



Батькам рекомендується заздалегідь звертатися до адміністрації садків для отримання детальної інформації про умови перебування, програми та розклад роботи. Вибір садка залежить від індивідуальних потреб та вподобань кожної родини, але важливо заздалегідь забезпечити місце для своєї дитини та забезпечити їй якісний та цікавий відпочинок під час літніх канікул.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Влітку багатьом батькам актуальним є питання пошуку дитячих садків, які працюватимуть у Луцьку під час літніх канікул. На це питання журналістам ВСН дав відповідь головний освітянин громадиЗа словами очільника департаменту освіти Луцькради Віталія Бондаря, у його відомстві вже визначилися із переліком тих дитячих садочків, які припинять свою роботу та тих, які функціонуватимуть у літній період. І свою пропозиції передали на розгляд виконавчого комітету Луцької міської ради.Як йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету, мають призупинити роботу заклади дошкільної освіти:№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 та дошкільного підрозділу ЗЗСО № 35 – з 17.06.2024 до 12.08.2024;№ 1, 3, 5, 16, 17, 21, 30, 40 – з 13.08.2024 до 30.08.2024.Водночас має бути забезпечена робота наступних закладів дошкільної освіти:№ 1, 3, 5, 16, 17, 21, 30, 40– з 17.06.2024 до 12.08.2024.Остаточне рішення – за виконкомом.Батькам рекомендується заздалегідь звертатися до адміністрації садків для отримання детальної інформації про умови перебування, програми та розклад роботи. Вибір садка залежить від індивідуальних потреб та вподобань кожної родини, але важливо заздалегідь забезпечити місце для своєї дитини та забезпечити їй якісний та цікавий відпочинок під час літніх канікул.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію