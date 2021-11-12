Долає пішки тисячі кілометрів задля збору коштів на ЗСУ: азовець Петро Скрипка побував у Луцьку

Петро Скрипка долає великий піший марафон Україною дальністю понад тисячі кілометрів. Усе – заради підтримки своїх побратимів, воїнів, які зараз мужньо захищають країну від окупантів. Нині чоловік не воює: через розсіяний склероз його комісували. До волонтерства воїн був у двох бригадах ТрО, потім – в «Азові» і Третій штурмовій бригаді. Зараз же чоловік каже, що просто не може сидіти склавши руки, тож почав збирати кошти для військових, організовуючи марафони.



Про нього йдеться у сюжеті телеканалу



«Прослужив, на жаль, я тільки рік. За станом здоров'я мене комісували, тому що ще до війни мав розсіяний склероз, і за нього мне, на жаль, комісували з армії. Я вирішив далі підтримати військових і влаштував піший марафон», – розказує він.



Зараз азовець йде свій третій, великий піший марафон Україною з Івано-Франківська – до Харкова і назад – до Івано-Франківська. Його маршрут пролягає через Львів, Рівне, Житомир, Київ, Полтаву, Харків, Дніпро та Луцьк. Каже: місцеві давно просили, аби він завітав саме на Волинь.



За словами чоловіка, перший марафон, який він організував, відбувся ще у липні минулого року. Тоді він прямував до Німеччини. Тоді вдалося зібрати чималу суму коштів. Тому азовець не зупиняється і допомагає всім, чим може воїнам. Задля цього він організував другий, а потім і третій марафон.



Усю дорогу Петро Скрипка долає пішки. Каже: максимум за день може пройти майже до 50 кілометрів. Ночує або у наметі, або інколи зупиняється у людей, які пропонують свою поміч. Каже: справа дуже важлива, адже воїнам, які зараз в окопах, дуже важко. Їм потрібен міцний тил та підтримка. Він це розуміє, як ніхто інший, бо на власному досвіді відчув пекло війни.



«Я сам неодноразово опинявся в таких важких життєвих ситуаціях. І люди завжди підтримували та допомагали. Тому зі своєї сторони я вважаю, що і я маю віддавати так, як коли отримував допомогу», – додає Петро Скрипка.



Мети зібрати якусь конкретну суму Петро Скрипка не ставив. Каже, що наразі відкрито збір на більш ніж 100 FPV-дронів для десятків підрозділів.Підтримати Петра Скрипку і задонатити на підтримку ЗСУ можна з реквізитами: 5375 4112 1581 1063



Також на сторінці Петра, яка має назву «Марафон Добра», у інстаграмі, тік-тоці та телеграмі можна знайти посилання на банку, куди також можна задонатити кошти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! долає великий піший марафон Україною дальністю понад тисячі кілометрів. Усе – заради підтримки своїх побратимів, воїнів, які зараз мужньо захищають країну від окупантів. Нині чоловік не воює: через розсіяний склероз його комісували. До волонтерства воїн був у двох бригадах ТрО, потім – в «Азові» і Третій штурмовій бригаді. Зараз же чоловік каже, що просто не може сидіти склавши руки, тож почав збирати кошти для військових, організовуючи марафони.Про нього йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» «Прослужив, на жаль, я тільки рік. За станом здоров'я мене комісували, тому що ще до війни мав розсіяний склероз, і за нього мне, на жаль, комісували з армії. Я вирішив далі підтримати військових і влаштував піший марафон», – розказує він.Зараз азовець йде свій третій, великий піший марафон Україною з Івано-Франківська – до Харкова і назад – до Івано-Франківська. Його маршрут пролягає через Львів, Рівне, Житомир, Київ, Полтаву, Харків, Дніпро та Луцьк. Каже: місцеві давно просили, аби він завітав саме на Волинь.За словами чоловіка, перший марафон, який він організував, відбувся ще у липні минулого року. Тоді він прямував до Німеччини. Тоді вдалося зібрати чималу суму коштів. Тому азовець не зупиняється і допомагає всім, чим може воїнам. Задля цього він організував другий, а потім і третій марафон.Усю дорогу Петро Скрипка долає пішки. Каже: максимум за день може пройти майже до 50 кілометрів. Ночує або у наметі, або інколи зупиняється у людей, які пропонують свою поміч. Каже: справа дуже важлива, адже воїнам, які зараз в окопах, дуже важко. Їм потрібен міцний тил та підтримка. Він це розуміє, як ніхто інший, бо на власному досвіді відчув пекло війни.«Я сам неодноразово опинявся в таких важких життєвих ситуаціях. І люди завжди підтримували та допомагали. Тому зі своєї сторони я вважаю, що і я маю віддавати так, як коли отримував допомогу», – додає Петро Скрипка.Мети зібрати якусь конкретну суму Петро Скрипка не ставив. Каже, що наразі відкрито збір на більш ніж 100 FPV-дронів для десятків підрозділів.Підтримати Петра Скрипку і задонатити на підтримку ЗСУ можна з реквізитами: 5375 4112 1581 1063Також на сторінці Петра, яка має назву «Марафон Добра», у інстаграмі, тік-тоці та телеграмі можна знайти посилання на банку, куди також можна задонатити кошти.

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