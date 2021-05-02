Чого не можна класти до великоднього кошика і що варто покласти: поради волинського священника





Які продукти та символи можна покласти до великоднього кошика українцям на Великдень? З цим питанням журналісти Дениса Клюковського.



За його словами, цими днями очищення, які нас церква занурювала у Страсний тиждень, ми наближаємо себе до світлого Христового Воскресіння, до Великодня.



«Ми йдемо освячувати той пасхальний кошик і ці дні очищення дозволяють нам ставати ближчими до Христа. Та їжа, яку ми принесли, освячується особливими молитвами», - сказав він.



Як акцентував священник, до освячення потрібно добре підготувати сам кошик, прикрасити його. Також він перелічив продукти, які обов’язково мають бути у кошику.



«У кошику обов'язково має бути пасочка, здобна. Всі господині знають, що вона має замішуватися із багатьох компонентів. Продукти мають бути одні із кращих, символічне значення Паски, що є Христос і він воскрес. Те, що вона має такий вишуканий смак символізує те, що ми будемо з вами у раю. Звичайно також у кошику мають бути яйця - символічне значення полягає у тому, що це початок життя. Воно нагадує те, що Христос своєю жертвою подарував нам нове життя.



Також має бути шинка, бочок, ковбаса будь-яких видів. Це символізує повернення додому блудного сина. Бо коли блудний син повернувся до дому отця свого, знаємо це з євангельської історії, батько, вийшовши назустріч своєму синові, радо зустрів його і наказав заколоти найкраще ягня. Щоб всі його споживали. Також, за нашою традицією, кладуть сіль, хрін, можна також класти молочні продукти такі як сир, масло, молоко. Несемо усе те, що дає нам природа і матінка Земля. Також можна нести вино на освячення», - поділився Денис Клюковський.



Щодо того, чого не можна класти у пасхальний кошик, священник сказав, що це холодець, бо ви ним замастите інші продукти, кров'яна ковбаса, її взагалі не рекомендується споживати, адже за Біблією, у крові тварин знаходиться душа, також не варто нести на освячення міцний алкоголь, такий як горілка.



Словом, складаючи великодній кошик, українці додають до нього свою віру, надію та любов до рідних. Ці символи та продукти не лише створюють святкову атмосферу, а й нагадують про важливі цінності та традиції, які передаються з покоління в покоління.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Великдень - одне з найважливіших християнських свят, яке в Україні відзначається з особливим настроєм та традиціями. Однією з найпопулярніших традицій є складання та освячення великоднього кошика, який символізує відродження та радість від Воскресіння Христового.Які продукти та символи можна покласти до великоднього кошика українцям на Великдень? З цим питанням журналісти ВСН звернулися до настоятеля храму села Романів, священника ПЦУЗа його словами, цими днями очищення, які нас церква занурювала у Страсний тиждень, ми наближаємо себе до світлого Христового Воскресіння, до Великодня.«Ми йдемо освячувати той пасхальний кошик і ці дні очищення дозволяють нам ставати ближчими до Христа. Та їжа, яку ми принесли, освячується особливими молитвами», - сказав він.Як акцентував священник, до освячення потрібно добре підготувати сам кошик, прикрасити його. Також він перелічив продукти, які обов’язково мають бути у кошику.«У кошику обов'язково має бути пасочка, здобна. Всі господині знають, що вона має замішуватися із багатьох компонентів. Продукти мають бути одні із кращих, символічне значення Паски, що є Христос і він воскрес. Те, що вона має такий вишуканий смак символізує те, що ми будемо з вами у раю. Звичайно також у кошику мають бути яйця - символічне значення полягає у тому, що це початок життя. Воно нагадує те, що Христос своєю жертвою подарував нам нове життя.Також має бути шинка, бочок, ковбаса будь-яких видів. Це символізує повернення додому блудного сина. Бо коли блудний син повернувся до дому отця свого, знаємо це з євангельської історії, батько, вийшовши назустріч своєму синові, радо зустрів його і наказав заколоти найкраще ягня. Щоб всі його споживали. Також, за нашою традицією, кладуть сіль, хрін, можна також класти молочні продукти такі як сир, масло, молоко. Несемо усе те, що дає нам природа і матінка Земля. Також можна нести вино на освячення», - поділився Денис Клюковський.Щодо того, чого не можна класти у пасхальний кошик, священник сказав, що це холодець, бо ви ним замастите інші продукти, кров'яна ковбаса, її взагалі не рекомендується споживати, адже за Біблією, у крові тварин знаходиться душа, також не варто нести на освячення міцний алкоголь, такий як горілка.Словом, складаючи великодній кошик, українці додають до нього свою віру, надію та любов до рідних. Ці символи та продукти не лише створюють святкову атмосферу, а й нагадують про важливі цінності та традиції, які передаються з покоління в покоління.

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