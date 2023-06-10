Росія вдарила по Одесі балістичними ракетами: троє людей загинули
Сьогодні, 09:16
Вночі, 1 травня, росія завдала нового ракетного удару по Одесі, внаслідок чого загинули троє людей.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.
"Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих!, - йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога в Одесі та області тривала з 23:27 до 00:17. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
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Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.
"Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих!, - йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога в Одесі та області тривала з 23:27 до 00:17. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
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