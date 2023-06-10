Росія вдарила по Одесі балістичними ракетами: троє людей загинули





Про це Олег Кіпер.



"Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих!, - йдеться в повідомленні.



Повітряна тривога в Одесі та області тривала з 23:27 до 00:17. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі, 1 травня, росія завдала нового ракетного удару по Одесі, внаслідок чого загинули троє людей.Про це повідомив керівник ОВА"Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих!, - йдеться в повідомленні.Повітряна тривога в Одесі та області тривала з 23:27 до 00:17. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

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