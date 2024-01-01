Сили оборони України ліквідували ще 1120 російських окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 469 840 (+1120) осіб ліквідовано;



- танків - 7312 (+5) од.;



- бойових броньованих машин - 14 067 (+21) од.;



- артилерійських систем - 12 024 (+13) од.;



- РСЗВ - 1053 од.;



- засоби ППО - 780 (+1) од.;



- літаків - 348 од.;



- вертольотів - 325 од.;



- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9538 (+7) од.;



- крилаті ракети - 2126 од.;



- кораблі/катери - 26 од.;



- підводні човни - 1 од.;



- автомобільної техніки та автоцистерн - 16 175 (+33) од.;



- спеціальна техніка - 1980 (+3) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України ліквідували за добу ще 1120 російських окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.- особового складу - близько 469 840 (+1120) осіб ліквідовано;- танків - 7312 (+5) од.;- бойових броньованих машин - 14 067 (+21) од.;- артилерійських систем - 12 024 (+13) од.;- РСЗВ - 1053 од.;- засоби ППО - 780 (+1) од.;- літаків - 348 од.;- вертольотів - 325 од.;- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9538 (+7) од.;- крилаті ракети - 2126 од.;- кораблі/катери - 26 од.;- підводні човни - 1 од.;- автомобільної техніки та автоцистерн - 16 175 (+33) од.;- спеціальна техніка - 1980 (+3) од.

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