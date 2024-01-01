Сили оборони України ліквідували ще 1120 російських окупантів

Сили оборони України ліквідували ще 1120 російських окупантів
Сили оборони України ліквідували за добу ще 1120 російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 469 840 (+1120) осіб ліквідовано;

- танків - 7312 (+5) од.;

- бойових броньованих машин - 14 067 (+21) од.;

- артилерійських систем - 12 024 (+13) од.;

- РСЗВ - 1053 од.;

- засоби ППО - 780 (+1) од.;

- літаків - 348 од.;

- вертольотів - 325 од.;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9538 (+7) од.;

- крилаті ракети - 2126 од.;

- кораблі/катери - 26 од.;

- підводні човни - 1 од.;

- автомобільної техніки та автоцистерн - 16 175 (+33) од.;

- спеціальна техніка - 1980 (+3) од.

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Теги: Росія, Україна, війна
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