Сили оборони України ліквідували ще 1120 російських окупантів
Сьогодні, 09:37
Сили оборони України ліквідували за добу ще 1120 російських окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 469 840 (+1120) осіб ліквідовано;
- танків - 7312 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 14 067 (+21) од.;
- артилерійських систем - 12 024 (+13) од.;
- РСЗВ - 1053 од.;
- засоби ППО - 780 (+1) од.;
- літаків - 348 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9538 (+7) од.;
- крилаті ракети - 2126 од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16 175 (+33) од.;
- спеціальна техніка - 1980 (+3) од.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 469 840 (+1120) осіб ліквідовано;
- танків - 7312 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 14 067 (+21) од.;
- артилерійських систем - 12 024 (+13) од.;
- РСЗВ - 1053 од.;
- засоби ППО - 780 (+1) од.;
- літаків - 348 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9538 (+7) од.;
- крилаті ракети - 2126 од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16 175 (+33) од.;
- спеціальна техніка - 1980 (+3) од.
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Сили оборони України ліквідували ще 1120 російських окупантів
Сьогодні, 09:37