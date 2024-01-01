Росіяни можуть почати наступ на Торецьк у Донецькій області, – ISW





Про це повідомляє



В Інституті послалися на аналітичну інформацію українського військового експерта Костянтина Машовца, який не виключає, що російські сили можуть зосередити свої зусилля на лінії Стара Миколаївка - Суха Балка (на північ від лінії Очеретине - Керамік і на південний захід від Торецька), а не на північний захід від селища Очеретине. Це пов'язано з тим, що російські війська уже намагаються захистити фланги свого виступу біля Очеретиного.



В ISW не виключають, що російські війська можуть вирішити просунутися на північ від свого тактичного проникнення біля селища Очеретине вздовж траси Н-20 (Донецьк - Костянтинівка). Це дозволить загарбникам тиснути на Збройні сили, які обороняються біля Торецька, і, ймовірно, створити загрозу оперативному тилу української оборони біля Часового Яру та на захід від нього.



"Часів Яр є оперативно важливою ціллю, адже він надасть російським військам плацдарм для початку наступальних операцій проти Дружківки та Костянтинівки, що утворюють фортечний пояс з чотирьох великих міст Донецької області. Однак російським військам, ймовірно, знадобиться більш тривала пауза для посилення існуючих підрозділів та передислокації додаткових сил у район Очеретиного, якщо вони вирішать спробувати просунутися на північ у район Торецька", - зазначається у звіті.



За даними Машовця, російське Центральне угруповання військ, що наразі відповідає за район Авдіївки, створило тактичний резерв у складі трьох невеликих піхотних полків на авдіївському напрямку.



За попередньою оцінкою ISW, російські війська створюють резерви оперативного і стратегічного рівня, які, ймовірно, підтримають очікувану весняно-літню наступальну операцію.



Ситуація на фронті у Донецькій області



За даними вечірнього зведення Генштабу 30 квітня, російські окупаційні війська активно штурмують позиції ЗСУ на Авдіївському, Бахмутському і Лиманському напрямках у Донецькій області.



Водночас, за даними ISW, росіяни тиснуть і намагаються просунутися біля міста Часів Яр.



У Генштабі Естонії переконані, що росія не зможе захопити Часів Яр до 9 травня.

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