На Волині відмовилися від авіації у боротьбі зі сказом
Сьогодні, 10:27
На початку травня 2024 на Волині розпочнеться вакцинація від сказу диких тварин. Весняна кампанія відбуватиметься у всіх громадах області, крім прикордонних зон.
Про це розповів головний спеціаліст відділу організації протиепізоотичної роботи Держпродспоживслужби у Волинській області Сергій Войтюк, пише Суспільне.
З його слів, вакцинальна кампанія триватиме 7 днів. За цей час ветеринари, представників громад, лісівники та єгері розкладатимуть для диких тварин вакцину від сказу, яка закуплена за державні кошти.
У зв'язку з воєнним станом, каже посадовець, авіацію для поширення вакцини не залучатимуть.
Скільки доз вакцини розкидають на Волині
В області заплановано розкласти 375 тисяч 750 доз на території площею 15 030 квадратних кілометрів.
За словами головного спеціаліста Сергія Войтюка, принада має вигляд невеликих брикетів розміром з сірникову коробку та запахом м'ясо-кісткового борошна, всередині яких капсула із вакциною.
У разі виявлення таких принад Держпродспоживслужба просить місцевих мешканців не брати їх руками й не переносити з місць розкладання.
Яка ситуація зі сказом на Волині
Як додав Сергій Войтюк, від початку 2024 року на Волині зареєстровано 10 випадків сказу. Хворих собак, котів та лисиць спеціалісти виявляли у Володимирському, Луцькому та Ковельському районах.
Довідково:
Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають.
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Про це розповів головний спеціаліст відділу організації протиепізоотичної роботи Держпродспоживслужби у Волинській області Сергій Войтюк, пише Суспільне.
З його слів, вакцинальна кампанія триватиме 7 днів. За цей час ветеринари, представників громад, лісівники та єгері розкладатимуть для диких тварин вакцину від сказу, яка закуплена за державні кошти.
У зв'язку з воєнним станом, каже посадовець, авіацію для поширення вакцини не залучатимуть.
Скільки доз вакцини розкидають на Волині
В області заплановано розкласти 375 тисяч 750 доз на території площею 15 030 квадратних кілометрів.
За словами головного спеціаліста Сергія Войтюка, принада має вигляд невеликих брикетів розміром з сірникову коробку та запахом м'ясо-кісткового борошна, всередині яких капсула із вакциною.
У разі виявлення таких принад Держпродспоживслужба просить місцевих мешканців не брати їх руками й не переносити з місць розкладання.
Яка ситуація зі сказом на Волині
Як додав Сергій Войтюк, від початку 2024 року на Волині зареєстровано 10 випадків сказу. Хворих собак, котів та лисиць спеціалісти виявляли у Володимирському, Луцькому та Ковельському районах.
Довідково:
Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають.
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