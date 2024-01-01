На Волині відмовилися від авіації у боротьбі зі сказом

сказу диких тварин. Весняна кампанія відбуватиметься у всіх громадах області, крім прикордонних зон.



Про це розповів головний спеціаліст відділу організації протиепізоотичної роботи Держпродспоживслужби у Волинській області Сергій Войтюк, пише



З його слів, вакцинальна кампанія триватиме 7 днів. За цей час ветеринари, представників громад, лісівники та єгері розкладатимуть для диких тварин вакцину від сказу, яка закуплена за державні кошти.



У зв'язку з воєнним станом, каже посадовець, авіацію для поширення вакцини не залучатимуть.



Скільки доз вакцини розкидають на Волині



В області заплановано розкласти 375 тисяч 750 доз на території площею 15 030 квадратних кілометрів.



За словами головного спеціаліста Сергія Войтюка, принада має вигляд невеликих брикетів розміром з сірникову коробку та запахом м'ясо-кісткового борошна, всередині яких капсула із вакциною.



У разі виявлення таких принад Держпродспоживслужба просить місцевих мешканців не брати їх руками й не переносити з місць розкладання.



Яка ситуація зі сказом на Волині



Як додав Сергій Войтюк, від початку 2024 року на Волині зареєстровано 10 випадків сказу. Хворих собак, котів та лисиць спеціалісти виявляли у Володимирському, Луцькому та Ковельському районах.



Довідково:



Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На початку травня 2024 на Волині розпочнеться вакцинація від. Весняна кампанія відбуватиметься у всіх громадах області, крім прикордонних зон.Про це розповів головний спеціаліст відділу організації протиепізоотичної роботи Держпродспоживслужби у Волинській області, пише Суспільне З його слів, вакцинальна кампанія триватиме 7 днів. За цей час ветеринари, представників громад, лісівники та єгері розкладатимуть для диких тварин вакцину від сказу, яка закуплена за державні кошти.У зв'язку з воєнним станом, каже посадовець, авіацію для поширення вакцини не залучатимуть.В області заплановано розкласти 375 тисяч 750 доз на території площею 15 030 квадратних кілометрів.За словами головного спеціаліста Сергія Войтюка, принада має вигляд невеликих брикетів розміром з сірникову коробку та запахом м'ясо-кісткового борошна, всередині яких капсула із вакциною.У разі виявлення таких принад Держпродспоживслужба просить місцевих мешканців не брати їх руками й не переносити з місць розкладання.Як додав Сергій Войтюк, від початку 2024 року на Волині зареєстровано 10 випадків сказу. Хворих собак, котів та лисиць спеціалісти виявляли у Володимирському, Луцькому та Ковельському районах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію