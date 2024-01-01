На Волині відмовилися від авіації у боротьбі зі сказом

На Волині відмовилися від авіації у боротьбі зі сказом
На початку травня 2024 на Волині розпочнеться вакцинація від сказу диких тварин. Весняна кампанія відбуватиметься у всіх громадах області, крім прикордонних зон.

Про це розповів головний спеціаліст відділу організації протиепізоотичної роботи Держпродспоживслужби у Волинській області Сергій Войтюк, пише Суспільне.

З його слів, вакцинальна кампанія триватиме 7 днів. За цей час ветеринари, представників громад, лісівники та єгері розкладатимуть для диких тварин вакцину від сказу, яка закуплена за державні кошти.

У зв'язку з воєнним станом, каже посадовець, авіацію для поширення вакцини не залучатимуть.

Скільки доз вакцини розкидають на Волині

В області заплановано розкласти 375 тисяч 750 доз на території площею 15 030 квадратних кілометрів.

За словами головного спеціаліста Сергія Войтюка, принада має вигляд невеликих брикетів розміром з сірникову коробку та запахом м'ясо-кісткового борошна, всередині яких капсула із вакциною.

У разі виявлення таких принад Держпродспоживслужба просить місцевих мешканців не брати їх руками й не переносити з місць розкладання.

Яка ситуація зі сказом на Волині

Як додав Сергій Войтюк, від початку 2024 року на Волині зареєстровано 10 випадків сказу. Хворих собак, котів та лисиць спеціалісти виявляли у Володимирському, Луцькому та Ковельському районах.

Довідково:

Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають.


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Теги: тварини, Волинь
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