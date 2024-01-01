СБУ проводить обшуки у ще одного митрополита Моспатріархату

СБУ проводить обшуки у ще одного митрополита Моспатріархату
Правоохоронці завітали з обшуками до митрополита УПЦ Московського патріархату із Запоріжжя Луки (Андрія Коваленка).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як зазначають джерела, СБУ прийшла до митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки 1 травня. Слідчі дії проходять у Запоріжжі.

СБУ поінформує про результати обшуків пізніше.

Як зазначають у мережі, митрополита Луку можуть підозрювати у запереченні російської війни проти України, а також поширенні пропаганди РФ. Зокрема, у 2021 році він поширив фейк про "біологічну зброю", яку нібито американці випробовують в Україні.

Також він виправдовував російські удари по Україні та стверджував, що масштаби утисків церкви за часів Сталіна-Хрущова були мізерно малі у порівнянні з тим, що відбувається зараз в Україні.

У 2022 році проти митрополита Луки (Андрія Коваленка) в Україні ввели санкції терміном на п'ять років.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України почала перевірки єпархій УПЦ Московського патріархату. Десятки служителів отримали підозри у запереченні війни та поширенні російської пропаганди, а також у держаній зраді.

Найвідомішою справою стало слідство проти колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Його підозрюють у розпалюванні ворожнечі серед вірян і не тільки.

Вчора, 30 квітня, суд зняв з митрополита Павла електронний браслет, але йому досі не можна відлучатися з місця проживання, крім невідкладних випадків.


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Теги: Московський патріархат, Україна
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