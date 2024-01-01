У Луцьку з’явився місцевий бренд з продажу батутів «LEOBRO»





Співзасновник бренду Іван Левчук каже, їхні батути поєднують у собі якість, безпеку та хороший дизайн. Це чудова можливість для батьків організувати своїм дітям активний відпочинок.



«Сьогодні діти багато часу проводять в гаджетах. І батькам, іноді, дуже важко знайти засоби, які б відволікли їхню малечу від комп’ютерів та телефонів. Заохотити дітей більше часу відпочивати на свіжому повітрі може саме батут», – зазначає він.



У «LEOBRO» пропонують широкий асортимент батутів різного кольору, форми та розміру. Найпопулярніші – діаметром 252 та 312 сантиметрів.



Мати виготовлені за технологією США і є досить міцними. Залежно від розміру вони витримують вагу від 100 до 150 кілограмів. Тож розважатися на батутах зможуть не лише діти, а й їхні батьки.



Ціни в магазині досить демократичні, адже свій товар засновники бренду доставляють напряму від виробника.



«Це прямий імпорт без посередників. Раніше у нас в місті популярними були батути з Польщі. І роздрібним магазинам потрібно було виділями певну суму ще й фірмам-постачальникам, як результат - товар ставав дорожчим на тисячу-півтори гривень. Нашим клієнтам не доведеться переплачувати», – зазначає Іван Левчук.



Зібрати батут самотужки», – не проблема. Як це зробити детально



Батути «LEOBRO» відправляють по всій Україні, а в Луцьку можлива доставка безпосередньо додому.



Ознайомлюйтеся з асортиментом та цінами сайті бренду: https://www.leobro.com.ua



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бренд «LEOBRO» локалізується в Луцьку, тому місцевим мешканцям батути доставлятимуть прямо додому.Співзасновник брендукаже, їхні батути поєднують у собі якість, безпеку та хороший дизайн. Це чудова можливість для батьків організувати своїм дітям активний відпочинок.«Сьогодні діти багато часу проводять в гаджетах. І батькам, іноді, дуже важко знайти засоби, які б відволікли їхню малечу від комп’ютерів та телефонів. Заохотити дітей більше часу відпочивати на свіжому повітрі може саме батут», – зазначає він.У «LEOBRO» пропонують широкий асортимент батутів різного кольору, форми та розміру. Найпопулярніші – діаметром 252 та 312 сантиметрів.Мати виготовлені за технологією США і є досить міцними. Залежно від розміру вони витримують вагу від 100 до 150 кілограмів. Тож розважатися на батутах зможуть не лише діти, а й їхні батьки.Ціни в магазині досить демократичні, адже свій товар засновники бренду доставляють напряму від виробника.«Це прямий імпорт без посередників. Раніше у нас в місті популярними були батути з Польщі. І роздрібним магазинам потрібно було виділями певну суму ще й фірмам-постачальникам, як результат - товар ставав дорожчим на тисячу-півтори гривень. Нашим клієнтам не доведеться переплачувати», – зазначає Іван Левчук.Зібрати батут самотужки», – не проблема. Як це зробити детально показують на youtube-каналі бренду Батути «LEOBRO» відправляють по всій Україні, а в Луцьку можлива доставка безпосередньо додому.

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