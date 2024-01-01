Водій «Укрпошти» уник покарання за смертельну ДТП у Луцьку





Обвинувачений збив 86-річного львів’янина, який переходив дорогу у невстановленому місці. За це йому призначили два роки іспитового терміну, пише



Як йдеться у вироку суду від 25 квітня, аварія на Привокзальному майдані в Луцьку сталася ввечері 20 грудня 2023 року. Олексій Сидун, який перебував за кермом вантажівки MAЗ, збив 86-річного пішохода – пенсіонер переходив проїзну частину поза межами «зебри». Від отриманих травм потерпілий загинув на місці, а його тіло з-під транспортного засобу діставали рятувальники.



У суді 58-річний Олексій Сидун свою вину визнав. Зазначив, що відшкодував двом потерпілим, які є родичами загиблого, по 35 тис. грн.



Суддя Вячеслав Покидюк визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) й звільнив від основного покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, призначивши два роки іспитового строку. Крім того, АТ «Укрпошта» має сплатити двом потерпілим по 234 800 грн компенсації за моральну шкоду. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд виніс вирок водію вантажівки «Укрпошти» за вчинення смертельної ДТП.Обвинувачений збив 86-річного львів’янина, який переходив дорогу у невстановленому місці. За це йому призначили два роки іспитового терміну, пише ZAXID.NET Як йдеться у вироку суду від 25 квітня, аварія на Привокзальному майдані в Луцьку сталася ввечері 20 грудня 2023 року., який перебував за кермом вантажівки MAЗ, збив 86-річного пішохода – пенсіонер переходив проїзну частину поза межами «зебри». Від отриманих травм потерпілий загинув на місці, а його тіло з-під транспортного засобу діставали рятувальники.У суді 58-річний Олексій Сидун свою вину визнав. Зазначив, що відшкодував двом потерпілим, які є родичами загиблого, по 35 тис. грн.Суддявизнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) й звільнив від основного покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, призначивши два роки іспитового строку. Крім того, АТ «Укрпошта» має сплатити двом потерпілим по 234 800 грн компенсації за моральну шкоду. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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