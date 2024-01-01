У Харкові зловили зрадницю, яка працювала на Скабєєву і Соловйова

СБУ затримала у Харкові колаборантку, яка збирала матеріали для сюжетів ток-шоутаПро це у телеграмі пише СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові колаборантку, яка допомагала кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України.Фігурантка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали росії. Зокрема щодоХаркова.Затримана готувала такі «інформаційні довідки», які героїзували окупантів та заперечували їхні воєнні злочини.У подальшому її повідомлення «розганяли» в сюжетах рупорів кремля, серед яких ток-шоу Скабєєвої та Соловйова.За даними слідства, колаборантка працювала на кремлівські медіа через «посередника». Ним виявився російський «воєнкор», який координував свої дії з воєнною розвідкою рф.Раніше фігурантка вийшла на нього через соцмережу «ВКонтакте» і запропонувала свою допомогу у війні проти України.Після отримання відомостей російський «воєнкор» передавав їх модераторам центральних телеканалів рф або сам виступав в ефірах із тезами своєї поплічниці.Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відслідковувала новини у Телеграм-каналах або «втемну» випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих.Під час обшуків у помешканні зловмисниці вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь рф.Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:▪ ⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);▪ ⁠ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській та Харківській областях за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.