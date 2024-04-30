Лукашенко будує величезну резиденцію під Сочі, – ЗМІ

Лукашенко будує величезну резиденцію під Сочі, – ЗМІ
Приватна компанія, пов'язана із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, будує в горах під Сочі величезну резиденцію з готелем, ресторанним комплексом і шале.

Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів Belsat і об'єднання колишніх білоруських силовиків BELPOL, передає Українська правда.

Повідомляється, що резиденція розташована в селищі Красна Поляна й обіцяє бути розкішною - стіни з монолітного залізобетону, позолочені ручки на дверях, басейни, кухні, ресторани, особистий кабінет і "озброєна до зубів охорона".

У розпорядження BELPOL потрапили проєктні документи групи компаній "Краснодаргражданпроект", яка будує резиденцію. На плані будівництва є 12 об'єктів загальною площею 7 374 кв. м на ділянці площею понад 97 248 квадратів. Третину площі забудови займає об'єкт "головна будівля", проектований для господаря.

У головній будівлі розташується гардеробна, банкетний зал, кухня для холодних і кухня для гарячих страв, їдальня, вітальня, ванна (адаптована для маломобільних осіб), кінотеатр, охорона й робочий кабінет.

На підземному поверсі - басейн, російська і турецька лазня, масажна, фітнес-зал, службова кімната охорони, пральня, серверна і навіть кімната для лиж.

Нагорі садиби - вітальня площею 62 квадрати, 20-метрова лазня. Дві менші спальні по 36 кв. м кожна, і головна - на 55 метрів.

Під головною будівлею запроектовано три VIP-котеджі - по 730 кв. м кожен. Один із них адаптований для проживання маломобільних осіб. Обладнані басейнами, їдальнею, трьома спальнями тощо.

Є на карті ділянки й готель усього на чотири номери площею 348 кв. м. Тут поверх під землею - для персоналу. На першому поверсі - фойє, туалети і зона ресепшена, а також 74-метровий зал для обідів, розрахований на 24 персони. На другому - чотири номери, кожен – 47 квадратів.

На території знаходиться також ресторанний комплекс, більший за готель. Спортивна інфраструктура, пункт пропуску, гараж і будівля охорони з шістьма ліжками в зоні для відпочинку та кімнатою для зброї.

BELPOL вважають, що новий комплекс будують для Лукашенка, оскільки в схемі купівлі-продажу і будівництва задіяні його найближчі компаньйони й "гаманці".

У Belsat припускають, що цей маєток Лукашенко використовуватиме після того, як залишить президентську посаду - добровільно чи вимушено. А будувати резиденцію за межами Білорусі Лукашенко вирішив, очевидно, після виборів і подальших протестів 2020 року.

Розслідувачі кажуть, що будують резиденцію "тихо, через фірму-прокладку, за високим парканом, і бояться, щоб відомості про призначення не потрапили у ЗМІ".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Лукашенко, Сочі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
МЗС представило ШІ-аватар офіційної спікерки
Сьогодні, 12:46
Під Очеретиним на Донеччині загинув Герой з Волині Іван Толочко
Сьогодні, 12:30
Лукашенко будує величезну резиденцію під Сочі, – ЗМІ
Сьогодні, 12:15
У Харкові зловили зрадницю, яка працювала на Скабєєву і Соловйова
Сьогодні, 11:45
Знову втрати: загинув Герой Михайло Рудь із Волині
Сьогодні, 11:35
Схожі новини
Лукашенко наказав знищувати всіх порушників кордону з суміжних держав Лукашенко наказав знищувати всіх порушників кордону з суміжних держав
26 березень, 12:05
«Лукашенко й Білорусь були початковим пунктом у російській агресії», – генсек НАТО «Лукашенко й Білорусь були початковим пунктом у російській агресії», – генсек НАТО
15 лютий, 14:15
Лукашенко дозволив військовим застосовувати зброю проти цивільних Лукашенко дозволив військовим застосовувати зброю проти цивільних
06 лютий, 12:00
Лукашенко покликав путіна в Антарктиду Лукашенко покликав путіна в Антарктиду
29 січень, 04:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку 19-річний зловмисник обікрав гараж
Сьогодні, 13:15
 0
На Волині горіла господарча споруда
Сьогодні, 13:00
 0
У роботі Monobank стався збій
Сьогодні, 12:50
 0
МЗС представило ШІ-аватар офіційної спікерки
Сьогодні, 12:46
 0
Під Очеретиним на Донеччині загинув Герой з Волині Іван Толочко
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8