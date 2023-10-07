МЗС представило ШІ-аватар офіційної спікерки

МЗС України представило. Вона офіційно коментуватиме консульську інформацію для медіа.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Аватар виходитиме в ефіри на ТБ і радіо в кризові моменти і під час резонансних подій, коли МЗС отримує десятки запитів. Це має розвантажити відомство.Вікторія створена на основі реальної людини — української співачки. Вона розмовляє англійською та українською.На відео з Вікторією додаватимуть спеціальний QR-код, який перекидатиме на офіційну сторінку МЗС із заявою.