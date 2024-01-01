Під Очеретиним на Донеччині загинув Герой з Волині Іван Толочко

Під Очеретиним на Донеччині загинув Герой з Волині Іван Толочко
Трагічна звістка надійшла знову у Володимирську громаду – 30 квітня поблизу населеного пункту Очеретине, що на Донеччині, унаслідок отримання множинних поранень загинув мешканець Володимира, солдат, механік-водій Іван Миколайович Толочко, 1968 року народження.

Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.

"16 років чоловік працював на міському водоканалі. Був призваний на військову службу 7 січня 2024 року.

У Героя залишились дружина та двоє синів.

Висловлюю щирі співчуття рідним, колегам та друзям полеглого воїна. Вічна пам’ять та вічна наша шана захиснику України!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про прибуття місії «На щиті» буде повідомлено пізніше.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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