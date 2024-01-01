Під Очеретиним на Донеччині загинув Герой з Волині Іван Толочко

Іван Миколайович Толочко, 1968 року народження.



Про це Ігор Пальонка.



"16 років чоловік працював на міському водоканалі. Був призваний на військову службу 7 січня 2024 року.



У Героя залишились дружина та двоє синів.



Висловлюю щирі співчуття рідним, колегам та друзям полеглого воїна. Вічна пам’ять та вічна наша шана захиснику України!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про прибуття місії «На щиті» буде повідомлено пізніше.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагічна звістка надійшла знову у Володимирську громаду – 30 квітня поблизу населеного пункту Очеретине, що на Донеччині, унаслідок отримання множинних поранень загинув мешканець Володимира, солдат, механік-водій, 1968 року народження.Про це повідомив міський голова"16 років чоловік працював на міському водоканалі. Був призваний на військову службу 7 січня 2024 року.У Героя залишились дружина та двоє синів.Висловлюю щирі співчуття рідним, колегам та друзям полеглого воїна. Вічна пам’ять та вічна наша шана захиснику України!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про прибуття місії «На щиті» буде повідомлено пізніше.

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