У роботі Monobank стався збій
Сьогодні, 12:50
У роботі застосунку monobank стався збій.
Про це повідомив Олег Гороховський у телеграм.
"Збій у застосунку. Виправляємо. Перепрошую у всіх, кого підводимо", - написав він.
Над відновленням сервісів уже працюють. Причини збою не повідомили.
1 квітня банк теж мав збої в роботі. Користувачі скаржилися на неможливість авторизуватися в застосунку та здійснити переказ коштів з картки на картку.
20 січня на банк здійснили кібератаку.
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Про це повідомив Олег Гороховський у телеграм.
"Збій у застосунку. Виправляємо. Перепрошую у всіх, кого підводимо", - написав він.
Над відновленням сервісів уже працюють. Причини збою не повідомили.
1 квітня банк теж мав збої в роботі. Користувачі скаржилися на неможливість авторизуватися в застосунку та здійснити переказ коштів з картки на картку.
20 січня на банк здійснили кібератаку.
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