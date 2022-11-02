У роботі Monobank стався збій

У роботі Monobank стався збій
У роботі застосунку monobank стався збій.

Про це повідомив Олег Гороховський у телеграм.

"Збій у застосунку. Виправляємо. Перепрошую у всіх, кого підводимо", - написав він.

Над відновленням сервісів уже працюють. Причини збою не повідомили.

1 квітня банк теж мав збої в роботі. Користувачі скаржилися на неможливість авторизуватися в застосунку та здійснити переказ коштів з картки на картку.

20 січня на банк здійснили кібератаку.

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Теги: Монобанк, збій
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