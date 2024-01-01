На Волині горіла господарча споруда





Про це повідомили у ДСНС Волині.



30 квітня о 15:31 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання господарської будівлі в с. Сошичне Камінь-Каширського району.



На місце пожежі прибули вогнеборці 8 ДПРЧ та МПО Сошичне Камінь-Каширського району, які подали на гасіння 2 водяних стволи.



Ліквідувати загоряння вдалося о 15:59. Знищено частково покрівлю та перекриття. Потерпілих немає.



Ймовірна причина пожежі - несправність пічного палення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Камінь-Каширські вогнеборці ліквідували загоряння господарської будівлі.Про це повідомили у ДСНС Волині.30 квітня о 15:31 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання господарської будівлі в с. Сошичне Камінь-Каширського району.На місце пожежі прибули вогнеборці 8 ДПРЧ та МПО Сошичне Камінь-Каширського району, які подали на гасіння 2 водяних стволи.Ліквідувати загоряння вдалося о 15:59. Знищено частково покрівлю та перекриття. Потерпілих немає.Ймовірна причина пожежі - несправність пічного палення.

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