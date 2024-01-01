На Волині горіла господарча споруда

На Волині горіла господарча споруда
Камінь-Каширські вогнеборці ліквідували загоряння господарської будівлі.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

30 квітня о 15:31 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання господарської будівлі в с. Сошичне Камінь-Каширського району.

На місце пожежі прибули вогнеборці 8 ДПРЧ та МПО Сошичне Камінь-Каширського району, які подали на гасіння 2 водяних стволи.

Ліквідувати загоряння вдалося о 15:59. Знищено частково покрівлю та перекриття. Потерпілих немає.
На Волині горіла господарча споруда

Ймовірна причина пожежі - несправність пічного палення.
На Волині горіла господарча споруда

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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