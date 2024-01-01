До Верховної Ради повернуть журналістів

До Верховної Ради повернуть журналістів
Журналісти знову зможуть працювати у Верховній Раді, висвітлюючи її діяльність.

Про це у повідомляє Укрінформ.

Вони зможуть працювати в кулуарах парламенту, щоб висвітлювати його роботу. Під час засідань до Ради допустять 20—30 журналістів.

Їх ретельно перевірятимуть задля безпеки, оскільки парламент — одна з головних цілей для удару росіян.

Після Великодня акредитованих журналістів зберуть на інструктаж. Буде й додаткова акредитація.

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Теги: політика, Україна
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