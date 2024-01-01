До Верховної Ради повернуть журналістів

її діяльність.



Про це у повідомляє



Вони зможуть працювати в кулуарах парламенту, щоб висвітлювати його роботу. Під час засідань до Ради допустять 20—30 журналістів.



Їх ретельно перевірятимуть задля безпеки, оскільки парламент — одна з головних цілей для удару росіян.



Після Великодня акредитованих журналістів зберуть на інструктаж. Буде й додаткова акредитація.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Журналісти знову зможуть працювати у Верховній Раді, висвітлюючиПро це у повідомляє Укрінформ Вони зможуть працювати в кулуарах парламенту, щоб висвітлювати його роботу. Під час засідань до Ради допустять 20—30 журналістів.Їх ретельно перевірятимуть задля безпеки, оскільки парламент — одна з головних цілей для удару росіян.Після Великодня акредитованих журналістів зберуть на інструктаж. Буде й додаткова акредитація.

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