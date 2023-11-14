З’явилися фото, як волинські сапери розміновують Донеччину

продовжує розмінування від вибухонебезпечних предметів на Донеччині.



Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.



Відділення групи піротехнічних робіт Волині продовжує виконувати завдання по гуманітарному розмінуванні населених пунктів, об'єктів інфраструктури та територій Донеччини, забруднених вибухонебезпечними предметами внаслідок повномасштабного вторгнення.



Зокрема за цей тиждень було знешкоджено близько 15 вибухонебезпечних предметів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Група піротехнічних робіт Волинівід вибухонебезпечних предметів на Донеччині.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Відділення групи піротехнічних робіт Волині продовжує виконувати завдання по гуманітарному розмінуванні населених пунктів, об'єктів інфраструктури та територій Донеччини, забруднених вибухонебезпечними предметами внаслідок повномасштабного вторгнення.Зокрема за цей тиждень було знешкоджено близько 15 вибухонебезпечних предметів.

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