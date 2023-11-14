З’явилися фото, як волинські сапери розміновують Донеччину

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Сьогодні, 13:47
Група піротехнічних робіт Волині продовжує розмінування від вибухонебезпечних предметів на Донеччині.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Відділення групи піротехнічних робіт Волині продовжує виконувати завдання по гуманітарному розмінуванні населених пунктів, об'єктів інфраструктури та територій Донеччини, забруднених вибухонебезпечними предметами внаслідок повномасштабного вторгнення.
Зокрема за цей тиждень було знешкоджено близько 15 вибухонебезпечних предметів.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Відділення групи піротехнічних робіт Волині продовжує виконувати завдання по гуманітарному розмінуванні населених пунктів, об'єктів інфраструктури та територій Донеччини, забруднених вибухонебезпечними предметами внаслідок повномасштабного вторгнення.
Зокрема за цей тиждень було знешкоджено близько 15 вибухонебезпечних предметів.
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