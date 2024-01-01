Волинські сапери вирушили на розмінування Донеччини

розмінування деокупованих територій Донеччини.



Про це пише Віту Лукашевич.



З її слів, у такі відрядження їздять сапери, які вже працювали на деокупованих територіях та мають досвід розмінування.



Всього на ротацію вирушило 12 рятувальників.



Луцькі сапери укомплектовані необхідним спорядженням для розмінування. Вони, зі слів Віти Лукашевич, будуть обстежувати деокуповані території та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.



Піротехніки перебуватимуть у відряджені кілька місяців, допоки їх не змінить інша група саперів.



Що відомо про роботу волинських саперів на деокупованих територіях



Перша ротація волинських саперів на деокуповану Чернігівщину відбулась у квітні 2022 року.



Волинські піротехніки, які у червні 2023 року працювали на сході України, за місяць вилучили 6 354 боєприпаси сучасної війни. Рятувальники працювали на сході впродовж трьох місяців.



Два відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Луцька 14 листопада 2023 року виїхали на чергову ротацію з розмінування Донеччини. Вони повернулися у січні 2024 та розповіли, що знешкоджували боєприпаси, розкидані на 3,5 гектари.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Група волинських піротехніків сьогодні, 12 квітня, вчергова вирушили наДонеччини.Про це пише Суспільне з посиланням на провідну фахівчиню Держслужби з надзвичайних ситуацій областіЗ її слів, у такі відрядження їздять сапери, які вже працювали на деокупованих територіях та мають досвід розмінування.Всього на ротацію вирушило 12 рятувальників.Луцькі сапери укомплектовані необхідним спорядженням для розмінування. Вони, зі слів Віти Лукашевич, будуть обстежувати деокуповані території та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.Піротехніки перебуватимуть у відряджені кілька місяців, допоки їх не змінить інша група саперів.Перша ротація волинських саперів на деокуповану Чернігівщину відбулась у квітні 2022 року.Волинські піротехніки, які у червні 2023 року працювали на сході України, за місяць вилучили 6 354 боєприпаси сучасної війни. Рятувальники працювали на сході впродовж трьох місяців.Два відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Луцька 14 листопада 2023 року виїхали на чергову ротацію з розмінування Донеччини. Вони повернулися у січні 2024 та розповіли, що знешкоджували боєприпаси, розкидані на 3,5 гектари.

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