Безпілотник влучив у «Газпром» у Бєлгороді: двоє постраждалих
Сьогодні, 14:08
Невідомий безпілотник врізався в адміністративну будівлю «Газпрому» у російському Білгороді. Унаслідок події відомо про двох постраждалих.
Про це передає Укрінформ.
«Будівля Газпрому отримала пошкодження внаслідок атаки БПЛА у Бєлгороді», - йдеться у повідомленні.
Будівля, в яку врізався БПЛА, належить Газпрому. Вона розташована на 5-му Заводському провулку російського міста.
Було пошкоджено фасад будівлі «ресурсопостачального підприємства». Постраждалих доставили до лікарні.
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Про це передає Укрінформ.
«Будівля Газпрому отримала пошкодження внаслідок атаки БПЛА у Бєлгороді», - йдеться у повідомленні.
Будівля, в яку врізався БПЛА, належить Газпрому. Вона розташована на 5-му Заводському провулку російського міста.
Було пошкоджено фасад будівлі «ресурсопостачального підприємства». Постраждалих доставили до лікарні.
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