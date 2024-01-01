Безпілотник влучив у «Газпром» у Бєлгороді: двоє постраждалих

у російському Білгороді. Унаслідок події відомо про двох постраждалих.



Про це передає



«Будівля Газпрому отримала пошкодження внаслідок атаки БПЛА у Бєлгороді», - йдеться у повідомленні.



Будівля, в яку врізався БПЛА, належить Газпрому. Вона розташована на 5-му Заводському провулку російського міста.



Було пошкоджено фасад будівлі «ресурсопостачального підприємства». Постраждалих доставили до лікарні.





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