Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя

Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя
Завтра, 13 квітня, жителі Рожищенської громади зустрічатимуть траурний кортеж з тілом загиблого краянина Андрія Грицая.

Про це у повідомляє пресслужба Рожищенської міськради.

Старший солдат 65-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України загинув 4 квітня 2024 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Орієнтовно о 10.30 Героя востаннє доправлять до рідної оселі по вул. Шевченка, 11.

О 13:00 год. біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.

Чин відспівування відбудеться у храмі Архістратига Михаїла в Рожищі.

Поховають загиблого на Алеї Слави місцевого кладовища.

«Прийдіть вшанувати Героя, котрий віддав життя за мирне завтра України та кожного з нас», - закликають у міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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