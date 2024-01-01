Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя

Андрія Грицая.



Про це у повідомляє пресслужба Рожищенської міськради.



Старший солдат 65-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України загинув 4 квітня 2024 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.



Орієнтовно о 10.30 Героя востаннє доправлять до рідної оселі по вул. Шевченка, 11.



О 13:00 год. біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.



Чин відспівування відбудеться у храмі Архістратига Михаїла в Рожищі.



Поховають загиблого на Алеї Слави місцевого кладовища.



«Прийдіть вшанувати Героя, котрий віддав життя за мирне завтра України та кожного з нас», - закликають у міськраді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 13 квітня, жителі Рожищенської громади зустрічатимуть траурний кортеж з тілом загиблого краянинаПро це у повідомляє пресслужба Рожищенської міськради.Старший солдат 65-ої окремої механізованої бригади Збройних сил Українив районі населеного пункту Роботине Запорізької області.Орієнтовно о 10.30 Героя востаннє доправлять до рідної оселі по вул. Шевченка, 11.О 13:00 год. біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.Чин відспівування відбудеться у храмі Архістратига Михаїла в Рожищі.Поховають загиблого на Алеї Слави місцевого кладовища.«Прийдіть вшанувати Героя, котрий віддав життя за мирне завтра України та кожного з нас», - закликають у міськраді.

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