Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя
Сьогодні, 14:44
Завтра, 13 квітня, жителі Рожищенської громади зустрічатимуть траурний кортеж з тілом загиблого краянина Андрія Грицая.
Про це у повідомляє пресслужба Рожищенської міськради.
Старший солдат 65-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України загинув 4 квітня 2024 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Орієнтовно о 10.30 Героя востаннє доправлять до рідної оселі по вул. Шевченка, 11.
О 13:00 год. біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.
Чин відспівування відбудеться у храмі Архістратига Михаїла в Рожищі.
Поховають загиблого на Алеї Слави місцевого кладовища.
«Прийдіть вшанувати Героя, котрий віддав життя за мирне завтра України та кожного з нас», - закликають у міськраді.
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Про це у повідомляє пресслужба Рожищенської міськради.
Старший солдат 65-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України загинув 4 квітня 2024 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Орієнтовно о 10.30 Героя востаннє доправлять до рідної оселі по вул. Шевченка, 11.
О 13:00 год. біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.
Чин відспівування відбудеться у храмі Архістратига Михаїла в Рожищі.
Поховають загиблого на Алеї Слави місцевого кладовища.
«Прийдіть вшанувати Героя, котрий віддав життя за мирне завтра України та кожного з нас», - закликають у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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