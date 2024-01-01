У місті на Волині – 3-денна жалоба через загибель Героя
Сьогодні, 15:35
До Рожищенської громади на Волині сьогодні, 10 квітня, знову надійшла чорна звістка.
У війні з російським агресором загинув житель Рожища, військовослужбовець Андрій Вікторович Грицай (1977 р.н.), повідомляє Рожищенська міськрада.
Старший солдат 65-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України загинув 4 квітня 2024 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 10 до 12 квітня 2024 року включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання повідомлять пізніше.
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У війні з російським агресором загинув житель Рожища, військовослужбовець Андрій Вікторович Грицай (1977 р.н.), повідомляє Рожищенська міськрада.
Старший солдат 65-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України загинув 4 квітня 2024 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 10 до 12 квітня 2024 року включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання повідомлять пізніше.
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