У місті на Волині – 3-денна жалоба через загибель Героя

У місті на Волині – 3-денна жалоба через загибель Героя
До Рожищенської громади на Волині сьогодні, 10 квітня, знову надійшла чорна звістка.

У війні з російським агресором загинув житель Рожища, військовослужбовець Андрій Вікторович Грицай (1977 р.н.), повідомляє Рожищенська міськрада.

Старший солдат 65-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України загинув 4 квітня 2024 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
У місті на Волині – 3-денна жалоба через загибель Героя

«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 10 до 12 квітня 2024 року включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання повідомлять пізніше.


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Теги: загиблі, війна
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