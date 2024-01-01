Росіяни КАБами вщент зруйнували поліклініку у Вовчанську

Росіяни КАБами вщент зруйнували поліклініку у Вовчанську
Військовослужбовці російської федерації повністю знищили поліклініку у Вовчанську на Харківщині.

Про це повідомляє у телеграмі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську.

Внаслідок ударів повністю зруйнована поліклініка.

«На цю хвилину відомо про одного постраждалого, 34-річний чоловік із уламковими пораненнями госпіталізований до медичної установи», - зазначив посадовець.

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Теги: обстріл, війна
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