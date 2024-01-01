На Харківщині росіяни вбили цивільних: чоловіка та дитину
Сьогодні, 11:32
Військові рф завдавали удари по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів.
Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.
Близько 03:00 військові рф завдали авіаудари КАБами по селу Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу зруйнований магазин, пошкоджено приміщення приватного підприємства, житловий будинок.
Близько 05:30 окупанти скинули керовані авіабомби на село Чернещина Ізюмського району.
Близько 17:00 військові рф обстріляли з артилерії село Новоосинове Куп'янського району. Загинув цивільний чоловік, 11-річний хлопчик отримав поранення. Дитина померла в лікарні.
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Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.
Близько 03:00 військові рф завдали авіаудари КАБами по селу Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу зруйнований магазин, пошкоджено приміщення приватного підприємства, житловий будинок.
Близько 05:30 окупанти скинули керовані авіабомби на село Чернещина Ізюмського району.
Близько 17:00 військові рф обстріляли з артилерії село Новоосинове Куп'янського району. Загинув цивільний чоловік, 11-річний хлопчик отримав поранення. Дитина померла в лікарні.
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