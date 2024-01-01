На Харківщині росіяни вбили цивільних: чоловіка та дитину

завдавали удари по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів.



Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.



Близько 03:00 військові рф завдали авіаудари КАБами по селу Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу зруйнований магазин, пошкоджено приміщення приватного підприємства, житловий будинок.



Близько 05:30 окупанти скинули керовані авіабомби на село Чернещина Ізюмського району.



Близько 17:00 військові рф обстріляли з артилерії село Новоосинове Куп'янського району. Загинув цивільний чоловік, 11-річний хлопчик отримав поранення. Дитина померла в лікарні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові рфпо населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів.Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.Близько 03:00 військові рф завдали авіаудари КАБами по селу Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу зруйнований магазин, пошкоджено приміщення приватного підприємства, житловий будинок.Близько 05:30 окупанти скинули керовані авіабомби на село Чернещина Ізюмського району.Близько 17:00 військові рф обстріляли з артилерії село Новоосинове Куп'янського району. Загинув цивільний чоловік, 11-річний хлопчик отримав поранення. Дитина померла в лікарні.

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