На Харківщині росіяни вбили цивільних: чоловіка та дитину

На Харківщині росіяни вбили цивільних: чоловіка та дитину
Військові рф завдавали удари по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.

Близько 03:00 військові рф завдали авіаудари КАБами по селу Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу зруйнований магазин, пошкоджено приміщення приватного підприємства, житловий будинок.
На Харківщині росіяни вбили цивільних: чоловіка та дитину
На Харківщині росіяни вбили цивільних: чоловіка та дитину

Близько 05:30 окупанти скинули керовані авіабомби на село Чернещина Ізюмського району.
На Харківщині росіяни вбили цивільних: чоловіка та дитину
На Харківщині росіяни вбили цивільних: чоловіка та дитину

Близько 17:00 військові рф обстріляли з артилерії село Новоосинове Куп'янського району. Загинув цивільний чоловік, 11-річний хлопчик отримав поранення. Дитина померла в лікарні.
На Харківщині росіяни вбили цивільних: чоловіка та дитину
На Харківщині росіяни вбили цивільних: чоловіка та дитину
На Харківщині росіяни вбили цивільних: чоловіка та дитину

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Теги: обстріл, війна
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