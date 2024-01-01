На Львівщині через ракетний обстріл загинув чоловік

На Львівщині внаслідок ракетної атаки об'єкту критичної інфраструктури загинула людина.Про це повідомляють у Львівській ОВА.Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 06:27, ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня.Зруйнована адмінбудівля. Була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її.Унаслідок атаки загинув один чоловік.Рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди.