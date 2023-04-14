Християни західного обряду святкують Великдень





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Великдень - найдавніше і найголовніше християнське свято усього богослужебного року. Для християн цей день символізує перемогу життя над смертю, звільнення від тягарів гріха, перехід зі стану несвободи в царину свободи і любові.



За Євангеліями, після того, як Ісус прийшов до Єрусалима, був зраджений і страчений на хресті, а потім похований у печері відданими учнями, Він воскрес. Недільного дня, прийшовши до Його гробу, жінки-мироносиці виявили, що місце поховання порожнє. Натомість побачили ангела, який сповістив їм, що Ісус воскрес. Невдовзі одній із них явився Христос, якого вона сприйняла спочатку за садівника, і сказав про своє воскресіння.



Великдень – перехідне свято, і його дату для кожного року вираховують за місячно-сонячним календарем.



Святкування Великодня у західних і східних християн майже не відрізняються в основних принципах, однак дата різниться. Зазвичай західні християни зустрічають Воскресіння Христове раніше, ніж східні, хоча інколи дати збігаються.



Різниця у даті святкування Великодня католиків і православних пояснюється тим, від якої дати відраховується перший весняний повний місяць. Православні відраховують дату Великодня від дати рівнодення за юліанським календарем. Натомість католики і протестанти вираховують дату від астрономічного рівнодення. Відповідно, різниця впливає на дату відрахунку рівнодення.



Пасха східного обряду у 2024 році припадає на 5 травня, і ця дата є спільною і для тих, хто дотримується юліанського, і для тих, хто живе за новоюліанським календарем, адже календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх помісних Православних церков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Християни західного обряду у неділю, 31 березня, святкують одне з найбільш значущих свят у році - Великдень або Воскресіння Христове.Про це повідомляє Укрінформ. Великдень - найдавніше і найголовніше християнське свято усього богослужебного року. Для християн цей день символізує перемогу життя над смертю, звільнення від тягарів гріха, перехід зі стану несвободи в царину свободи і любові.За Євангеліями, після того, як Ісус прийшов до Єрусалима, був зраджений і страчений на хресті, а потім похований у печері відданими учнями, Він воскрес. Недільного дня, прийшовши до Його гробу, жінки-мироносиці виявили, що місце поховання порожнє. Натомість побачили ангела, який сповістив їм, що Ісус воскрес. Невдовзі одній із них явився Христос, якого вона сприйняла спочатку за садівника, і сказав про своє воскресіння.Великдень – перехідне свято, і його дату для кожного року вираховують за місячно-сонячним календарем.Святкування Великодня у західних і східних християн майже не відрізняються в основних принципах, однак дата різниться. Зазвичай західні християни зустрічають Воскресіння Христове раніше, ніж східні, хоча інколи дати збігаються.Різниця у даті святкування Великодня католиків і православних пояснюється тим, від якої дати відраховується перший весняний повний місяць. Православні відраховують дату Великодня від дати рівнодення за юліанським календарем. Натомість католики і протестанти вираховують дату від астрономічного рівнодення. Відповідно, різниця впливає на дату відрахунку рівнодення.Пасха східного обряду у 2024 році припадає на 5 травня, і ця дата є спільною і для тих, хто дотримується юліанського, і для тих, хто живе за новоюліанським календарем, адже календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх помісних Православних церков.

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