Яка ситуація на фронті станом на ранок 31 березня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

30 березня відбулось 85х бойових залучень. Ворог завдав загалом 17х ракетних та 83х авіаційних ударів, 87х ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.Українські сили та засоби протиповітряної оборони знищили 9x БПЛА, а в перші години 31 березня ворог застосу Інформація щодо останньої атаки наразі оновлюється, - про це повідомляє у Генеральному штабі ЗСУ.Під артилерійський обстріл потрапили понад 100х населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.Сокири Волинь та Полісся: без суттєвих змін.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник зберігає військову присутність у районах Росії, що межує з Україною. Ворожі війська ведуть підривну діяльність, щоб запобігти розгортанню українських військ під загрожу сокири. Противник збільшує щільність мінних полів уздовж державного кордону.Куп'янська вісь: ворог не проводив ніяких наступальних (штурмових) операцій.Лиманська вісь: українські війська відбили 6х атак у околицях Терни (Донецька область) та Білохорівки (Луганська область). За підтримки з повітря окупанти намагалися прорвати оборону українських військ у цій області.Вісь Бахмут: українські війська відбили 7х атак противника у околицях Часів Яр, Іванівське та Кліщівка (Донецька область).Авдіївська вісь: українські захисники відбили 24 рази атаки в околицях Бердичі, Семенівки, Уманське, Первомайське, Невельське (Донецька область). Ворог намагався вивести українські війська з позицій.Вісь Новопавлівська: Сили оборони України продовжують стримувати ворога в околицях Красногорівка, Побєда, Новомихайлівки та на сході Водяне (Донецька область). Ворог здійснив 36х спроб прорвати оборону українських військ у цій області.Оріхівська вісь: окупанти завдали 5х атак по позиціях українських захисників у околицях Старомайорське (Донецька область) та Роботине (Запорізька область).Херсонська вісь: ворог здійснив 2х атаки по позиціях українських військ на лівому березі Дніпро.Повітряні сили України 30 березня завдали авіаударів по 4х зенітно-ракетних системах та 11х зосередження військ, озброєння та військової техніки противника.Українські ракетні війська уразили 4х радарних станцій, 1х командного поста, 1х концентрації військ, 4х системи протиповітряної оборони та 1х артилерійську систему російських окупантів.