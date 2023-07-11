Все залишається можливим.: у парламенті Франції не відкидають відправку військ в Україну





Про це заявила голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве, повідомляє



Під час пресбрифінгу в Одесі Брон-Піве прокоментувала попередні заяви французького президента Еммануеля Макрона та заявила, що все залишається можливим.



"У своїй заяві президент республіки сказав, що не виключає нічого апріорі. В тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє і демонструватиме до кінця війни, до самої перемоги нічого не є виключним, все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента, ця позиція достатньо зрозуміла", - наголосила вона.



Заяви Макрона про направлення військ в Україну



Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні.



Згодом французький лідер уточнив, що його країна може перекинути своїх військових до України, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.



У березні Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парламент Франції досі вважає можливим варіант з відправкою своїх військ в Україну.Про це заявила голова Національної асамблеї Франції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми-Україна".Під час пресбрифінгу в Одесі Брон-Піве прокоментувала попередні заяви французького президентата заявила, що все залишається можливим."У своїй заяві президент республіки сказав, що не виключає нічого апріорі. В тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє і демонструватиме до кінця війни, до самої перемоги нічого не є виключним, все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента, ця позиція достатньо зрозуміла", - наголосила вона.Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні.Згодом французький лідер уточнив, що його країна може перекинути своїх військових до України, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.У березні Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключається.

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