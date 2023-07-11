Все залишається можливим.: у парламенті Франції не відкидають відправку військ в Україну

Все залишається можливим.: у парламенті Франції не відкидають відправку військ в Україну
Парламент Франції досі вважає можливим варіант з відправкою своїх військ в Україну.

Про це заявила голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми-Україна".

Під час пресбрифінгу в Одесі Брон-Піве прокоментувала попередні заяви французького президента Еммануеля Макрона та заявила, що все залишається можливим.

"У своїй заяві президент республіки сказав, що не виключає нічого апріорі. В тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє і демонструватиме до кінця війни, до самої перемоги нічого не є виключним, все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента, ця позиція достатньо зрозуміла", - наголосила вона.

Заяви Макрона про направлення військ в Україну

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні.

Згодом французький лідер уточнив, що його країна може перекинути своїх військових до України, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.

У березні Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Франція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Все залишається можливим.: у парламенті Франції не відкидають відправку військ в Україну
Сьогодні, 06:31
В кількох областях України ввели графіки аварійних відключень світла
Сьогодні, 04:15
Росіяни завершують підготовку до призову українських підлітків на окупованій території, − Центр нацспротиву
Сьогодні, 01:48
31 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Базу відпочинку на Світязі виставили на приватизацію за 4,8 мільйона. ФОТО
30 березень, 23:15
Схожі новини
Ті, хто ставить певні обмеження на підтримку України, обирають поразку, – Макрон Ті, хто ставить певні обмеження на підтримку України, обирають поразку, – Макрон
15 березень, 09:25
Крим, відправка військ в Україну: про що говорив Макрон у нещодавньому інтерв'ю Крим, відправка військ в Україну: про що говорив Макрон у нещодавньому інтерв'ю
15 березень, 02:17
Франція надасть Україні далекобійні ракети Франція надасть Україні далекобійні ракети
11 липень, 2023, 14:00
В кількох областях України ввели графіки аварійних відключень світла В кількох областях України ввели графіки аварійних відключень світла
Сьогодні, 04:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Все залишається можливим.: у парламенті Франції не відкидають відправку військ в Україну
Сьогодні, 06:31
 0
В кількох областях України ввели графіки аварійних відключень світла
Сьогодні, 04:15
 0
Росіяни завершують підготовку до призову українських підлітків на окупованій території, − Центр нацспротиву
Сьогодні, 01:48
 0
31 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Базу відпочинку на Світязі виставили на приватизацію за 4,8 мільйона. ФОТО
30 березень, 23:15
 0
Медіа
відео
1/8