Росіяни завершують підготовку до призову українських підлітків на окупованій території, − Центр нацспротиву
Сьогодні, 01:48
На окупованих територіях України росіяни завершують підготовку до призову українських підлітків.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Росіяни готуються до призову підлітків на сході й у Криму, на півдні ж списки вже сформовані.
“Рекрутинг мешканців захоплених територій є порушенням міжнародного права, яке РФ вчергове ігнорує”, − підкреслюють у ЦНС.
Наразі окупанти обіцяють що строковики не будуть направлені на службу. Однак практика показує, що потім їх вербують, укладають з ними контракти і вони стають “добровольцями”.
“Особливу увагу вербуванню ворог приділяє тим, хто має борги”, − зазначено у повідомленні.
Міноборони Великої Британії повідомило, що росія продовжує мобілізацію і, ймовірно, щомісяця мобілізовує по 30 тисяч військових, щоб продовжувати війну в Україні.
Раніше CNN писало, що росія перетворює депортованих українських підлітків на солдатів. Згідно з Женевськими конвенціями, примус чи тиск окупаційної влади на місцеве населення щодо служб в її збройних силах є незаконним. Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Росія вчиняє таким чином воєнний злочин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Росіяни готуються до призову підлітків на сході й у Криму, на півдні ж списки вже сформовані.
“Рекрутинг мешканців захоплених територій є порушенням міжнародного права, яке РФ вчергове ігнорує”, − підкреслюють у ЦНС.
Наразі окупанти обіцяють що строковики не будуть направлені на службу. Однак практика показує, що потім їх вербують, укладають з ними контракти і вони стають “добровольцями”.
“Особливу увагу вербуванню ворог приділяє тим, хто має борги”, − зазначено у повідомленні.
Міноборони Великої Британії повідомило, що росія продовжує мобілізацію і, ймовірно, щомісяця мобілізовує по 30 тисяч військових, щоб продовжувати війну в Україні.
Раніше CNN писало, що росія перетворює депортованих українських підлітків на солдатів. Згідно з Женевськими конвенціями, примус чи тиск окупаційної влади на місцеве населення щодо служб в її збройних силах є незаконним. Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Росія вчиняє таким чином воєнний злочин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни завершують підготовку до призову українських підлітків на окупованій території, − Центр нацспротиву
Сьогодні, 01:48
31 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Базу відпочинку на Світязі виставили на приватизацію за 4,8 мільйона. ФОТО
30 березень, 23:15
Демобілізований боєць з Волині повернувся на роботу в лісове господарство
30 березень, 22:30