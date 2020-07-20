Базу відпочинку на Світязі виставили на приватизацію за 4,8 мільйона. ФОТО
30 березень, 23:15
Базу відпочинку на озері Світязь у Шацьку віддають під приватизацію. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях виставив нерухомість на аукціон.
Торги тривають на сайті prozorro.sale до 4 квітня 2024 року, пишуть Волинські новини.
База відпочинку розташована на озері Світязь за адресою: Волинська область, Ковельський район, селище Шацьк, урочище Гряда, вулиця Берегова, 1, 6.
Загальна площа нерухомості – 729,4 кв. м.
Як вказано, балансоутримувачем майна є департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації.
До складу бази відпочинку входять:
- будинок двоповерховий площею 209 кв. м;
- будинок-кухня площею 67,9 кв. м;
- будинок двоповерховий площею 99 кв. м;
- будинок-шпіль площею 49 кв. м;
- будинок площею 89,3 кв. м;
- будинок-бесідка площею 22,9 кв. м;
- будинок двоповерховий площею 84,8 кв. м;
- будинок для вартових площею 16,6 кв. м;
- пристрій для подачі води; артезіанська скважена;
- бесідка дерев’яна;
- туалет;
- бесідка на пірсі;
- доріжки;
- санітарний блок площею 36,7 кв. м;
- водонапірна станція;
- пʼять літніх будиночків, бесідок;
- огорожа;
- чотири альтанки;
- будівля громадського призначення, трансформаторна підстанція площею 54,2 кв. м;
- наземна електрична мережа;
- спальний корпус, незавершене будівництво, показник готовності – 77%, площа забудови – 476,2 кв. м;
- приміщення охорони, незавершене будівництво, показник готовності – 68%, площа забудови – 30,5 кв. м.
Під приватизацію підпали теж транспортні засоби: два водяних велосипеди VL-425 та автомобіль ВАЗ 2107.
До складу об’єкта приватизації також входять інші основні засоби та запаси:
- інші основні засоби: машини та обладнання – 73 позиції; інструмент, прилади, інвентар – 33 позиції; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 282 позиції; бiлизна, постiльнi речi, одяг та взуття – 57 позицій;
- запаси: запасні частини – дві позиції; малоцінні та швидкозношувані предмети – 48 позицій; інші виробничі запаси – невстановлене обладнання для об’єкту незавершеного будівництва – 54 позиції.
База відпочинку працює, сезонна, з періодом відпочинку впродовж червня-серпня.
Земельні ділянки, на яких розташована база відпочинку, перебувають у комунальній власності. Земельні ділянки не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування покупець буде вирішувати самостійно в установленому чинним законодавством порядку.
Початкова ціна – 4 845 894 гривні.
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Торги тривають на сайті prozorro.sale до 4 квітня 2024 року, пишуть Волинські новини.
База відпочинку розташована на озері Світязь за адресою: Волинська область, Ковельський район, селище Шацьк, урочище Гряда, вулиця Берегова, 1, 6.
Загальна площа нерухомості – 729,4 кв. м.
Як вказано, балансоутримувачем майна є департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації.
До складу бази відпочинку входять:
- будинок двоповерховий площею 209 кв. м;
- будинок-кухня площею 67,9 кв. м;
- будинок двоповерховий площею 99 кв. м;
- будинок-шпіль площею 49 кв. м;
- будинок площею 89,3 кв. м;
- будинок-бесідка площею 22,9 кв. м;
- будинок двоповерховий площею 84,8 кв. м;
- будинок для вартових площею 16,6 кв. м;
- пристрій для подачі води; артезіанська скважена;
- бесідка дерев’яна;
- туалет;
- бесідка на пірсі;
- доріжки;
- санітарний блок площею 36,7 кв. м;
- водонапірна станція;
- пʼять літніх будиночків, бесідок;
- огорожа;
- чотири альтанки;
- будівля громадського призначення, трансформаторна підстанція площею 54,2 кв. м;
- наземна електрична мережа;
- спальний корпус, незавершене будівництво, показник готовності – 77%, площа забудови – 476,2 кв. м;
- приміщення охорони, незавершене будівництво, показник готовності – 68%, площа забудови – 30,5 кв. м.
Під приватизацію підпали теж транспортні засоби: два водяних велосипеди VL-425 та автомобіль ВАЗ 2107.
До складу об’єкта приватизації також входять інші основні засоби та запаси:
- інші основні засоби: машини та обладнання – 73 позиції; інструмент, прилади, інвентар – 33 позиції; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 282 позиції; бiлизна, постiльнi речi, одяг та взуття – 57 позицій;
- запаси: запасні частини – дві позиції; малоцінні та швидкозношувані предмети – 48 позицій; інші виробничі запаси – невстановлене обладнання для об’єкту незавершеного будівництва – 54 позиції.
База відпочинку працює, сезонна, з періодом відпочинку впродовж червня-серпня.
Земельні ділянки, на яких розташована база відпочинку, перебувають у комунальній власності. Земельні ділянки не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування покупець буде вирішувати самостійно в установленому чинним законодавством порядку.
Початкова ціна – 4 845 894 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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