Базу відпочинку на Світязі виставили на приватизацію за 4,8 мільйона. ФОТО

Базу відпочинку на Світязі виставили на приватизацію за 4,8 мільйона. ФОТО
Базу відпочинку на озері Світязь у Шацьку віддають під приватизацію. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях виставив нерухомість на аукціон.

Торги тривають на сайті prozorro.sale до 4 квітня 2024 року, пишуть Волинські новини.

База відпочинку розташована на озері Світязь за адресою: Волинська область, Ковельський район, селище Шацьк, урочище Гряда, вулиця Берегова, 1, 6.

Загальна площа нерухомості – 729,4 кв. м.

Як вказано, балансоутримувачем майна є департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації.

До складу бази відпочинку входять:

- будинок двоповерховий площею 209 кв. м;

- будинок-кухня площею 67,9 кв. м;

- будинок двоповерховий площею 99 кв. м;

- будинок-шпіль площею 49 кв. м;

- будинок площею 89,3 кв. м;

- будинок-бесідка площею 22,9 кв. м;

- будинок двоповерховий площею 84,8 кв. м;

- будинок для вартових площею 16,6 кв. м;

- пристрій для подачі води; артезіанська скважена;

- бесідка дерев’яна;

- туалет;

- бесідка на пірсі;
Базу відпочинку на Світязі виставили на приватизацію за 4,8 мільйона. ФОТО

- доріжки;

- санітарний блок площею 36,7 кв. м;

- водонапірна станція;

- пʼять літніх будиночків, бесідок;

- огорожа;

- чотири альтанки;

- будівля громадського призначення, трансформаторна підстанція площею 54,2 кв. м;

- наземна електрична мережа;

- спальний корпус, незавершене будівництво, показник готовності – 77%, площа забудови – 476,2 кв. м;

- приміщення охорони, незавершене будівництво, показник готовності – 68%, площа забудови – 30,5 кв. м.
Базу відпочинку на Світязі виставили на приватизацію за 4,8 мільйона. ФОТО

Під приватизацію підпали теж транспортні засоби: два водяних велосипеди VL-425 та автомобіль ВАЗ 2107.

До складу об’єкта приватизації також входять інші основні засоби та запаси:

- інші основні засоби: машини та обладнання – 73 позиції; інструмент, прилади, інвентар – 33 позиції; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 282 позиції; бiлизна, постiльнi речi, одяг та взуття – 57 позицій;
Базу відпочинку на Світязі виставили на приватизацію за 4,8 мільйона. ФОТО

- запаси: запасні частини – дві позиції; малоцінні та швидкозношувані предмети – 48 позицій; інші виробничі запаси – невстановлене обладнання для об’єкту незавершеного будівництва – 54 позиції.

База відпочинку працює, сезонна, з періодом відпочинку впродовж червня-серпня.
Базу відпочинку на Світязі виставили на приватизацію за 4,8 мільйона. ФОТО

Земельні ділянки, на яких розташована база відпочинку, перебувають у комунальній власності. Земельні ділянки не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування покупець буде вирішувати самостійно в установленому чинним законодавством порядку.
Базу відпочинку на Світязі виставили на приватизацію за 4,8 мільйона. ФОТО

Початкова ціна – 4 845 894 гривні.
Базу відпочинку на Світязі виставили на приватизацію за 4,8 мільйона. ФОТО
Базу відпочинку на Світязі виставили на приватизацію за 4,8 мільйона. ФОТО

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Теги: база відпочинку, Світязь
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