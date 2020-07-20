Базу відпочинку на Світязі виставили на приватизацію за 4,8 мільйона. ФОТО





Торги тривають на сайті prozorro.sale до 4 квітня 2024 року, пишуть



База відпочинку розташована на озері Світязь за адресою: Волинська область, Ковельський район, селище Шацьк, урочище Гряда, вулиця Берегова, 1, 6.



Загальна площа нерухомості – 729,4 кв. м.



Як вказано, балансоутримувачем майна є департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації.



До складу бази відпочинку входять:



- будинок двоповерховий площею 209 кв. м;



- будинок-кухня площею 67,9 кв. м;



- будинок двоповерховий площею 99 кв. м;



- будинок-шпіль площею 49 кв. м;



- будинок площею 89,3 кв. м;



- будинок-бесідка площею 22,9 кв. м;



- будинок двоповерховий площею 84,8 кв. м;



- будинок для вартових площею 16,6 кв. м;



- пристрій для подачі води; артезіанська скважена;



- бесідка дерев’яна;



- туалет;



- бесідка на пірсі;



- доріжки;



- санітарний блок площею 36,7 кв. м;



- водонапірна станція;



- пʼять літніх будиночків, бесідок;



- огорожа;



- чотири альтанки;



- будівля громадського призначення, трансформаторна підстанція площею 54,2 кв. м;



- наземна електрична мережа;



- спальний корпус, незавершене будівництво, показник готовності – 77%, площа забудови – 476,2 кв. м;



- приміщення охорони, незавершене будівництво, показник готовності – 68%, площа забудови – 30,5 кв. м.



Під приватизацію підпали теж транспортні засоби: два водяних велосипеди VL-425 та автомобіль ВАЗ 2107.



До складу об’єкта приватизації також входять інші основні засоби та запаси:



- інші основні засоби: машини та обладнання – 73 позиції; інструмент, прилади, інвентар – 33 позиції; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 282 позиції; бiлизна, постiльнi речi, одяг та взуття – 57 позицій;



- запаси: запасні частини – дві позиції; малоцінні та швидкозношувані предмети – 48 позицій; інші виробничі запаси – невстановлене обладнання для об’єкту незавершеного будівництва – 54 позиції.



База відпочинку працює, сезонна, з періодом відпочинку впродовж червня-серпня.



Земельні ділянки, на яких розташована база відпочинку, перебувають у комунальній власності. Земельні ділянки не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування покупець буде вирішувати самостійно в установленому чинним законодавством порядку.



Початкова ціна – 4 845 894 гривні.



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