Уночі 31 березня Україна перейде на літній час





Це передбачає постанова Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року, пише



Україна переводить годинники двічі на рік: в останню неділю березня — на літній час, а кожної останньої неділі жовтня — на зимовий. Мета цього — економити електроенергію та обігрів приміщень та збільшувати світловий день.



О третій ночі 31 березня, в суботу, годинники переведуть на годину вперед, а доба 31 числа, відповідно, буде на годину коротшою.



Смартфони та інші гаджети щосезону переходять на новий час автоматично, а от кнопкові телефони, будильники й механічні годинники потрібно перевести вручну.



Якщо ви подорожуєте "Укрзалізницею", то час відправлення та прибуття поїздів у квитках у дні пишуть уже з урахуванням переведення часу. Держпідприємство регулярно заявляє, що внесло й узгодило заздалегідь усі зміни.



Переведення годинників в Україні



Стрілки годинника восени та навесні українці переводять вже понад 40 років, відколи у 1981 році Радянський Союз вирішив запровадити переходи між літнім і зимовим часом. В Україні літній час уніфікували лише в 1996 році. Переведення завжди припадають на вихідні, щоб дати організму мінімально адаптуватися.



3 березня 2021 року Верховна рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 4201 "Про обчислення часу в Україні". Він передбачає відмову від сезонного переведення годинників. Однак депутатам так і не вдалося ухвалити законопроєкт у другому читанні.



Вплив переведення часу на організм людини



Є дослідження про те, що переведення годинників шкідливо впливають на людей: може виникнути недосипання, зростає кількість депресій та серцево-судинних захворювань.



Коли переводять час, відбувається частковий десинхроноз між внутрішнім годинником людини та кількістю світла, яке надходить ззовні. Десинхроноз може спричиняти недосипання, дезорієнтацію у просторі і часі, а також втрату пам’яті.



Під час переведення на літній час частота інфарктів міокарда зростає. Кількість інсультів у перші кілька днів після переведення годинника збільшується на 8% як восени, так і навесні.



Також під час переходу на літній час на 6% зростає кількість ДТП у США.

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