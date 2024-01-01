Демобілізований боєць з Волині повернувся на роботу в лісове господарство

Юрій Палюх із села Вишеньки Луцького району служив у війську з перших днів повномасштабного вторгнення. Разом із побратимами з 100 бригади воював 9 місяців на межі Донецької та Луганської областей, на Лиманському напрямку.







На війні Юрій Палюх був кулеметником. Повернувся додому після народження третьої дитини. Разом з дружиною виховують 9-річного сина Дмитра, 6-річну доньку Наталку та шестимісячну Мілану.



"Найважче було лягати спати, я плакала, діти плакали. Найважче було чекати дзвінка, коли подзвонить. Чекаєш день, ніч, знову день, а дзвінка не має. І дивишся чи він в мережі. От так, але, ми дочекалися", — пригадує дружина Юрія Віта Палюх.



Наразі чоловік повернувся на роботу у Ківерцівське лісове господарство, де вже шостий рік працює інженером охорони і захисту лісу.



"Ліс — то моє життя. Після повернення з фронту одразу поїхав на роботу, аби посадити саджанці дуба і ялини", — говорить Юрій Палюх.





Чоловік додає: у цивільному житті часто згадує побратимів, яких втратив у бою. Попри усе пережите, каже Юрій, вірить у перемогу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 34-річнийіз села Вишеньки Луцького району служив у війську з перших днів повномасштабного вторгнення. Разом із побратимами з 100 бригади воював 9 місяців на межі Донецької та Луганської областей, на Лиманському напрямку. Суспільному чоловік розповів, у цивільному житті працював лісівником. Демобілізувався місяць тому і повернувся у лісове господарство.На війні Юрій Палюх був кулеметником. Повернувся додому після народження третьої дитини. Разом з дружиною виховують 9-річного сина, 6-річну донькута шестимісячну Мілану."Найважче було лягати спати, я плакала, діти плакали. Найважче було чекати дзвінка, коли подзвонить. Чекаєш день, ніч, знову день, а дзвінка не має. І дивишся чи він в мережі. От так, але, ми дочекалися", — пригадує дружина Юрія Віта Палюх.Наразі чоловік повернувся на роботу у Ківерцівське лісове господарство, де вже шостий рік працює інженером охорони і захисту лісу."Ліс — то моє життя. Після повернення з фронту одразу поїхав на роботу, аби посадити саджанці дуба і ялини", — говорить Юрій Палюх.Чоловік додає: у цивільному житті часто згадує побратимів, яких втратив у бою. Попри усе пережите, каже Юрій, вірить у перемогу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію