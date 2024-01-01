У Білій Церкві внаслідок вибуху у квартирі загинули 2 людини

У Білій Церкві внаслідок вибуху у квартирі загинули 2 людини
У Білій Церкві Київської області внаслідок вибуху у квартирі загинула людина.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Подія сталася на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Вибух зруйнував три поверхи, зайнялася пожежа.

“Внаслідок вибуху невідомого предмету зруйновано перекриття у квартирах між 2 та 5 поверхами з наступним загоранням”, − зазначили у ДСНС.

Пожежу ліквідовано, під час робіт надзвичайники врятували 3 людей, зокрема восьмирічну дитину, яку госпіталізували. З-під завалів деблоковано тіло людини.

Зараз роботи тривають, існує загроза руйнування конструкцій.
У Білій Церкві внаслідок вибуху у квартирі загинули 2 людини

Пізніше ДСНС повідомила, що станом на 19:45 кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до 2-х (на третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла). Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям. Роботи тривають.

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Теги: Біла церква, вибух
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