У Білій Церкві внаслідок вибуху у квартирі загинули 2 людини

У Білій Церкві Київської області внаслідок вибуху у квартирі загинула людина.Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.Подія сталася на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Вибух зруйнував три поверхи, зайнялася пожежа.“Внаслідок вибуху невідомого предмету зруйновано перекриття у квартирах між 2 та 5 поверхами з наступним загоранням”, − зазначили у ДСНС.Пожежу ліквідовано, під час робіт надзвичайники врятували 3 людей, зокрема восьмирічну дитину, яку госпіталізували. З-під завалів деблоковано тіло людини.Зараз роботи тривають, існує загроза руйнування конструкцій.Пізніше ДСНС повідомила, що станом на 19:45 кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до 2-х (на третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла). Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям. Роботи тривають.