У Білій Церкві внаслідок вибуху у квартирі загинули 2 людини
Сьогодні, 21:19
У Білій Церкві Київської області внаслідок вибуху у квартирі загинула людина.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Подія сталася на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Вибух зруйнував три поверхи, зайнялася пожежа.
“Внаслідок вибуху невідомого предмету зруйновано перекриття у квартирах між 2 та 5 поверхами з наступним загоранням”, − зазначили у ДСНС.
Пожежу ліквідовано, під час робіт надзвичайники врятували 3 людей, зокрема восьмирічну дитину, яку госпіталізували. З-під завалів деблоковано тіло людини.
Зараз роботи тривають, існує загроза руйнування конструкцій.
Пізніше ДСНС повідомила, що станом на 19:45 кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до 2-х (на третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла). Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям. Роботи тривають.
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Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Подія сталася на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Вибух зруйнував три поверхи, зайнялася пожежа.
“Внаслідок вибуху невідомого предмету зруйновано перекриття у квартирах між 2 та 5 поверхами з наступним загоранням”, − зазначили у ДСНС.
Пожежу ліквідовано, під час робіт надзвичайники врятували 3 людей, зокрема восьмирічну дитину, яку госпіталізували. З-під завалів деблоковано тіло людини.
Зараз роботи тривають, існує загроза руйнування конструкцій.
Пізніше ДСНС повідомила, що станом на 19:45 кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до 2-х (на третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла). Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям. Роботи тривають.
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