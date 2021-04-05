На Волині триває сезон заготівлі березового соку

На Волині триває сезон заготівлі березового соку
У лісництвах на території Волинської області триває заготівля березового соку. Поки для цього є сприятлива погода, лісівники намагаються зробити запас для консервних цехів при лісгоспах.

Про це Суспільному розповів головний лісничий Ківерцівського лісового господарства Орест Мороз.

У Сокиричівському лісі, де побувало Суспільне, березовий сік збирають у поліетиленові пакети, адже банки тут давно не використовують, зазначив майстер лісу Микола Романюк.

"В пакеті воно більше чисте екологічно, ніж в банці. Бо банка відкритого типу. І дощ потрапляє, і вітер, і сміття і пісок. Банка не практична", — сказав майстер лісу.

Сік із кожного відра проціджують через марлю: з домішками консервні цехи не приймуть, розповів майстер лісу.

Упродовж дня на одній такій ділянці заготовляють орієнтовно 500 літрів соку-сирцю, сказав головний лісничий Ківерцівського лісгоспу Орест Мороз. Місця обирають якнайдалі від населених пунктів, доріг та стихійних сміттєзвалищ.

Дерева для отримання соку мають бути такі, говорить лісничий, котрим понад 50 років. Зі слів Ореста Мороза, одна береза за день дає від 15 до 30 літрів рідини.

"На висоті 40-50 см ми робимо технологічні отвори діаметром від 1,5 до 2 см. Але тільки свердлом, не бензопилою, не якимось забиванням, труб, всього іншого. Саме такий метод є найбільш ощадливим для дерева і не нашкодить дереву", — додав головний лісничий Ківерцівського лісгоспу.
На Волині триває сезон заготівлі березового соку

Місцевим жителям заготовляти сік для своїх потреб не забороняють, однак із настанням пожежонебезпечного періоду пересування лісами обмежать, зазначив лісничий Сокиричівського лісництва Віктор Вишневський.

"Зараз війна йде... Якщо потреби в людини нема, то чого вона має ходити по лісі?! Хто дрова заготовляє, працівники працюють — та й все. Заборони ходити в ліс для людей як такої немає, крім пожежонебезпечного періоду", — сказав лісничий.
На Волині триває сезон заготівлі березового соку
На Волині триває сезон заготівлі березового соку


Березовий сік на одній із ділянок лісу заготовляє житель села Сокиричі Ілля Парацький. Хлопець розповів: навчається на лісівника й на прохання майбутніх колег допомогти завжди відгукується.

"Батько був лісником, дід і дядько теж. Я тут проживаю, ліс збоку, то приїхав допомогти, показати", — сказав волинянин.

Цього року в Ківерцівському лісгоспі планують зібрати 90 тонн соку-сирцю. Загалом на Волині — трохи більш як 100 тонн, зазначив головний лісничий Ківерцівського лісового господарства Орест Мороз і додав, що половину із заготовленого законсервують у державних цехах.

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Теги: Волинь, березовий сік
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