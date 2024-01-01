Погода у Луцьку на завтра, 31 березня

Погода у Луцьку на завтра, 31 березня
У неділю, 31 березня, небо у Луцьку цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 11° до 24° тепла.

Народний прогноз погоди: якщо до цього дня прилетіло багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози, раннє цвітіння мати-й-мачухи. Якщо на схилах пагорбів з'являються перші квіти мати-й-мачухи, значить, початок квітня буде теплим.

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Теги: Погода, Луцьк
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