Погода у Луцьку на завтра, 31 березня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 31 березня, небо у Луцьку цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 11° до 24° тепла.
Народний прогноз погоди: якщо до цього дня прилетіло багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози, раннє цвітіння мати-й-мачухи. Якщо на схилах пагорбів з'являються перші квіти мати-й-мачухи, значить, початок квітня буде теплим.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 11° до 24° тепла.
Народний прогноз погоди: якщо до цього дня прилетіло багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози, раннє цвітіння мати-й-мачухи. Якщо на схилах пагорбів з'являються перші квіти мати-й-мачухи, значить, початок квітня буде теплим.
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