Росіяни зміцнюють кордон у трьох областях, – ГУР

За даними української розвідки, росіяни зміцнюють ділянки кордону в Бєлгородській, Курській та Брянській областях.Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони."Заходи зі зміцнення ділянок російського кордону у Бєлгородській, Курській, Брянській областях держава-агресор активізувала після рейдів "Сибірського батальйону", "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії".Особовий склад угруповань військ РФ "Курск", "Брянск" та "Бєлгород" тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури.Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, в окупованому Маріуполі та інших окупованих містах України", - йдеться в повідомленні.В ГУР також повідомили, що противник зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення на Курщині, Бєлгородщині та Брянщині, намагається збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО.Зокрема, до Курської області планують перемістити підрозділи 5 зенітно-ракетної бригади ворога, яка нині перебуває на окупованій території Луганської області.Крім того, інженерні підрозділи росіян збільшують географію мінно-вибухових загороджень у прикордонних областях.