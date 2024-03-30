Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ





Про це пише Юліана Рьопке.



За його даними, ОДАБ-1500 вперше було застосовано з часів повномасштабного вторгнення. Бомбу скинули на Велику Писарівку, яка зазнала сильних руйнувань. Після удару в небо піднявся стовп диму, висота якого становить близько кілометра.



ОДАБ-1500 (об'ємно-детонуюча авіаційна бомба) — це термобаричний снаряд часів СРСР. За 10 метрів до цілі він випускає рідину у вигляді аерозолю і запалює її. Це називають об'ємним вибухом. Очевидно, що ОДАБ має більшу силу ураження.



"Використання 1,5-тонної бомби в населеному пункті Рьопке називає "новим дном у війні Росії проти українських міст", — пише ЗМІ.



Раніше окупанти використовували снаряди, вага яких не перевищувала 500 кг.



Німецьке видання Bild повідомляло, що рф розпочала масове виробництво найважчої плануючої бомби ФАБ-1500-М54.



Півторатонні бомби РФ все частіше використовуються в Україні. Так, востаннє ФАБ-1500-М54 скинули на багатоповерхову будівлю в місті Красногорівка неподалік Донецька. Російські пропагандисти зняли вибух ФАБ-1500 із двох різних ракурсів. На одному із записів видно, як бомбу скидають на житловий район, вона падає і вибухає, випускаючи вогняну кулю заввишки 20 поверхів.



Крім того, як пише видання, щодня на фронті гине приблизно 50 українських солдатів, більша їх частина - саме через застосування російськими військовими бомб, що планують, у тому числі ФАБ-1500-М54.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час ударів по Великій Писарівці на Сумщині росіяни вперше застосували в Україні важку авіабомбу ОДАБ-1500. Це вперше, коли рф застосувала термобаричну півторатонну бомбу часів СРСР.Про це пише LB.ua з посиланням на Bild та німецького журналістаЗа його даними, ОДАБ-1500 вперше було застосовано з часів повномасштабного вторгнення. Бомбу скинули на Велику Писарівку, яка зазнала сильних руйнувань. Після удару в небо піднявся стовп диму, висота якого становить близько кілометра.ОДАБ-1500 (об'ємно-детонуюча авіаційна бомба) — це термобаричний снаряд часів СРСР. За 10 метрів до цілі він випускає рідину у вигляді аерозолю і запалює її. Це називають об'ємним вибухом. Очевидно, що ОДАБ має більшу силу ураження."Використання 1,5-тонної бомби в населеному пункті Рьопке називає "новим дном у війні Росії проти українських міст", — пише ЗМІ.Раніше окупанти використовували снаряди, вага яких не перевищувала 500 кг.Німецьке видання Bild повідомляло, що рф розпочала масове виробництво найважчої плануючої бомби ФАБ-1500-М54.Півторатонні бомби РФ все частіше використовуються в Україні. Так, востаннє ФАБ-1500-М54 скинули на багатоповерхову будівлю в місті Красногорівка неподалік Донецька. Російські пропагандисти зняли вибух ФАБ-1500 із двох різних ракурсів. На одному із записів видно, як бомбу скидають на житловий район, вона падає і вибухає, випускаючи вогняну кулю заввишки 20 поверхів.Крім того, як пише видання, щодня на фронті гине приблизно 50 українських солдатів, більша їх частина - саме через застосування російськими військовими бомб, що планують, у тому числі ФАБ-1500-М54.

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