Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Сьогодні, 17:26
Під час ударів по Великій Писарівці на Сумщині росіяни вперше застосували в Україні важку авіабомбу ОДАБ-1500. Це вперше, коли рф застосувала термобаричну півторатонну бомбу часів СРСР.
Про це пише LB.ua з посиланням на Bild та німецького журналіста Юліана Рьопке.
За його даними, ОДАБ-1500 вперше було застосовано з часів повномасштабного вторгнення. Бомбу скинули на Велику Писарівку, яка зазнала сильних руйнувань. Після удару в небо піднявся стовп диму, висота якого становить близько кілометра.
ОДАБ-1500 (об'ємно-детонуюча авіаційна бомба) — це термобаричний снаряд часів СРСР. За 10 метрів до цілі він випускає рідину у вигляді аерозолю і запалює її. Це називають об'ємним вибухом. Очевидно, що ОДАБ має більшу силу ураження.
"Використання 1,5-тонної бомби в населеному пункті Рьопке називає "новим дном у війні Росії проти українських міст", — пише ЗМІ.
Раніше окупанти використовували снаряди, вага яких не перевищувала 500 кг.
Німецьке видання Bild повідомляло, що рф розпочала масове виробництво найважчої плануючої бомби ФАБ-1500-М54.
Півторатонні бомби РФ все частіше використовуються в Україні. Так, востаннє ФАБ-1500-М54 скинули на багатоповерхову будівлю в місті Красногорівка неподалік Донецька. Російські пропагандисти зняли вибух ФАБ-1500 із двох різних ракурсів. На одному із записів видно, як бомбу скидають на житловий район, вона падає і вибухає, випускаючи вогняну кулю заввишки 20 поверхів.
Крім того, як пише видання, щодня на фронті гине приблизно 50 українських солдатів, більша їх частина - саме через застосування російськими військовими бомб, що планують, у тому числі ФАБ-1500-М54.
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Про це пише LB.ua з посиланням на Bild та німецького журналіста Юліана Рьопке.
За його даними, ОДАБ-1500 вперше було застосовано з часів повномасштабного вторгнення. Бомбу скинули на Велику Писарівку, яка зазнала сильних руйнувань. Після удару в небо піднявся стовп диму, висота якого становить близько кілометра.
ОДАБ-1500 (об'ємно-детонуюча авіаційна бомба) — це термобаричний снаряд часів СРСР. За 10 метрів до цілі він випускає рідину у вигляді аерозолю і запалює її. Це називають об'ємним вибухом. Очевидно, що ОДАБ має більшу силу ураження.
"Використання 1,5-тонної бомби в населеному пункті Рьопке називає "новим дном у війні Росії проти українських міст", — пише ЗМІ.
Раніше окупанти використовували снаряди, вага яких не перевищувала 500 кг.
Німецьке видання Bild повідомляло, що рф розпочала масове виробництво найважчої плануючої бомби ФАБ-1500-М54.
Півторатонні бомби РФ все частіше використовуються в Україні. Так, востаннє ФАБ-1500-М54 скинули на багатоповерхову будівлю в місті Красногорівка неподалік Донецька. Російські пропагандисти зняли вибух ФАБ-1500 із двох різних ракурсів. На одному із записів видно, як бомбу скидають на житловий район, вона падає і вибухає, випускаючи вогняну кулю заввишки 20 поверхів.
Крім того, як пише видання, щодня на фронті гине приблизно 50 українських солдатів, більша їх частина - саме через застосування російськими військовими бомб, що планують, у тому числі ФАБ-1500-М54.
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