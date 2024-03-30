Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ

Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Під час ударів по Великій Писарівці на Сумщині росіяни вперше застосували в Україні важку авіабомбу ОДАБ-1500. Це вперше, коли рф застосувала термобаричну півторатонну бомбу часів СРСР.

Про це пише LB.ua з посиланням на Bild та німецького журналіста Юліана Рьопке.

За його даними, ОДАБ-1500 вперше було застосовано з часів повномасштабного вторгнення. Бомбу скинули на Велику Писарівку, яка зазнала сильних руйнувань. Після удару в небо піднявся стовп диму, висота якого становить близько кілометра.

ОДАБ-1500 (об'ємно-детонуюча авіаційна бомба) — це термобаричний снаряд часів СРСР. За 10 метрів до цілі він випускає рідину у вигляді аерозолю і запалює її. Це називають об'ємним вибухом. Очевидно, що ОДАБ має більшу силу ураження.

"Використання 1,5-тонної бомби в населеному пункті Рьопке називає "новим дном у війні Росії проти українських міст", — пише ЗМІ.

Раніше окупанти використовували снаряди, вага яких не перевищувала 500 кг.

Німецьке видання Bild повідомляло, що рф розпочала масове виробництво найважчої плануючої бомби ФАБ-1500-М54.

Півторатонні бомби РФ все частіше використовуються в Україні. Так, востаннє ФАБ-1500-М54 скинули на багатоповерхову будівлю в місті Красногорівка неподалік Донецька. Російські пропагандисти зняли вибух ФАБ-1500 із двох різних ракурсів. На одному із записів видно, як бомбу скидають на житловий район, вона падає і вибухає, випускаючи вогняну кулю заввишки 20 поверхів.

Крім того, як пише видання, щодня на фронті гине приблизно 50 українських солдатів, більша їх частина - саме через застосування російськими військовими бомб, що планують, у тому числі ФАБ-1500-М54.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Сьогодні, 17:26
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Андрій Новосад
Сьогодні, 16:39
Волинські прикордонники показали, як захищають бронетехніку від БпЛА
Сьогодні, 15:36
Сполучені Штати передадуть Ізраїлю зброю та винищувачі, — Reuters
Сьогодні, 14:38
Шестеро волинських спортсменів отримуватимуть держстипендію. Хто саме
Сьогодні, 13:29
Схожі новини
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Андрій Новосад Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Андрій Новосад
Сьогодні, 16:39
Захисники за добу знищили ще 730 російських окупантів Захисники за добу знищили ще 730 російських окупантів
Сьогодні, 10:30
Уночі Повітряні сили знищили 9 з 12 російських безпілотників Уночі Повітряні сили знищили 9 з 12 російських безпілотників
Сьогодні, 09:35
За добу росія завдала 38 ракетних та 75 авіаційних ударів, — Генштаб За добу росія завдала 38 ракетних та 75 авіаційних ударів, — Генштаб
Сьогодні, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Сьогодні, 17:26
 0
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Андрій Новосад
Сьогодні, 16:39
 0
Волинські прикордонники показали, як захищають бронетехніку від БпЛА
Сьогодні, 15:36
 0
Сполучені Штати передадуть Ізраїлю зброю та винищувачі, — Reuters
Сьогодні, 14:38
 0
Шестеро волинських спортсменів отримуватимуть держстипендію. Хто саме
Сьогодні, 13:29
 0
Медіа
відео
1/8