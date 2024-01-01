Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Андрій Новосад

Новосад Андрій Васильович.



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"Завтра, 31 березня, після місяців очікування й віри рідних та односельчан у диво, він «На щиті» повертається до рідного дому. Патріот України, Андрій Васильович добровольцем пішов на військову службу у серпні 2023 року та стояв на захисті своєї землі, віддано боровся з російськими окупантами і вірив у Перемогу.



Він був люблячим сином та батьком, завжди дбав про свою родину, робив все можливе, щоб діти росли здоровими та щасливими. Мав багато друзів, був надзвичайно позитивною та доброзичливою людиною, завжди готовою підтримати інших.



Мужній та сміливий, небайдужий до долі своєї країни - саме таким він залишиться в пам’яті всіх, хто його знав.



Працівники Туропинської гімназії висловлюють щирі співчуття родині і близьким загиблого. Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил перенести Вам пекучий біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство Небесне. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна звістка сколихнула Туропинську громаду – до лав Небесного війська приєднався Герой-захисник, мужній боєцьПро це повідомили у Туропинській гімназії."Завтра, 31 березня, після місяців очікування й віри рідних та односельчан у диво, він «На щиті» повертається до рідного дому. Патріот України, Андрій Васильович добровольцем пішов на військову службу у серпні 2023 року та стояв на захисті своєї землі, віддано боровся з російськими окупантами і вірив у Перемогу.Він був люблячим сином та батьком, завжди дбав про свою родину, робив все можливе, щоб діти росли здоровими та щасливими. Мав багато друзів, був надзвичайно позитивною та доброзичливою людиною, завжди готовою підтримати інших.Мужній та сміливий, небайдужий до долі своєї країни - саме таким він залишиться в пам’яті всіх, хто його знав.Працівники Туропинської гімназії висловлюють щирі співчуття родині і близьким загиблого. Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил перенести Вам пекучий біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство Небесне. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.

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