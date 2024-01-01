Волинські прикордонники показали, як захищають бронетехніку від БпЛА

Волинські прикордонники показали, як захищають бронетехніку від БпЛА
Підрозділи інженерного забезпечення прикордонників Волинського прикордонного загону облаштовують військову техніку засобами протидії БпЛА.

Відео робіт оприлюднили на сторінці Західного управління Держприкордонслужби, пише Суспільне.

Наразі фахівці прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону монтують на броньовані автомобілі додатковий захист — екрани з металевої сітки.

"Працюємо кожен день, ось ця машина знову виїжджає на "нуль", тому роботи дуже багато. Маємо захистити екіпаж від влучання FPV-дронів", – розповів військовослужбовець інженерного підрозділу Сергій.

Як зазначив керівник інженерного підрозділу Богдан, захисні екрани встановлюються в найпотрібніших місцях — на дверях, відсіках для екіпажу, та на даху, де вмонтовано відкидні сітки, щоб бійці мали доступ до евакуаційних люків.

Окрім того, кажуть прикордонники, на усі одиниці техніки встановлюються засоби радіоелектронної боротьби.

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Теги: Прикордонники, Волинь, БПЛа
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