Шестеро волинських спортсменів отримуватимуть держстипендію. Хто саме
Сьогодні, 13:29
За досягнення на змаганнях шестеро волинян отримуватимуть стипендії президента України, які призначають для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту.
Указ із переліком стипендіатів опублікували на офіційному інтернет-представництві президента, пише Суспільне.
Хто отримуватиме президентську стипендію
Анна Айсанова — бронзова призерка чемпіонату світу 2022 року з веслування академічного (7 тисяч гривень);
Богдана Конашук — срібна призерка чемпіонату світу 2023 року з біатлону (9 тисяч гривень);
Марина Мажула — чемпіонка світу 2022 року з параканоє (12 тисяч гривень);
Ярослав Окапінський — чемпіон світу 2023 року з легкої атлетики (12 тисяч гривень);
Станіслав Самолюк — бронзовий призер чемпіонату світу 2022 року з веслування академічного (7 тисяч гривень);
Андрій Сивих — бронзовий призер чемпіонату світу 2022 року з веслування академічного (7 тисяч гривень).
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Указ із переліком стипендіатів опублікували на офіційному інтернет-представництві президента, пише Суспільне.
Хто отримуватиме президентську стипендію
Анна Айсанова — бронзова призерка чемпіонату світу 2022 року з веслування академічного (7 тисяч гривень);
Богдана Конашук — срібна призерка чемпіонату світу 2023 року з біатлону (9 тисяч гривень);
Марина Мажула — чемпіонка світу 2022 року з параканоє (12 тисяч гривень);
Ярослав Окапінський — чемпіон світу 2023 року з легкої атлетики (12 тисяч гривень);
Станіслав Самолюк — бронзовий призер чемпіонату світу 2022 року з веслування академічного (7 тисяч гривень);
Андрій Сивих — бронзовий призер чемпіонату світу 2022 року з веслування академічного (7 тисяч гривень).
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