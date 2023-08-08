Шестеро волинських спортсменів отримуватимуть держстипендію. Хто саме





Указ із переліком стипендіатів опублікували на офіційному інтернет-представництві президента, пише



Хто отримуватиме президентську стипендію



Анна Айсанова — бронзова призерка чемпіонату світу 2022 року з веслування академічного (7 тисяч гривень);



Богдана Конашук — срібна призерка чемпіонату світу 2023 року з біатлону (9 тисяч гривень);



Марина Мажула — чемпіонка світу 2022 року з параканоє (12 тисяч гривень);



Ярослав Окапінський — чемпіон світу 2023 року з легкої атлетики (12 тисяч гривень);



Станіслав Самолюк — бронзовий призер чемпіонату світу 2022 року з веслування академічного (7 тисяч гривень);



Андрій Сивих — бронзовий призер чемпіонату світу 2022 року з веслування академічного (7 тисяч гривень).

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