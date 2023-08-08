Шестеро волинських спортсменів отримуватимуть держстипендію. Хто саме

Шестеро волинських спортсменів отримуватимуть держстипендію. Хто саме
За досягнення на змаганнях шестеро волинян отримуватимуть стипендії президента України, які призначають для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту.

Указ із переліком стипендіатів опублікували на офіційному інтернет-представництві президента, пише Суспільне.

Хто отримуватиме президентську стипендію

Анна Айсанова — бронзова призерка чемпіонату світу 2022 року з веслування академічного (7 тисяч гривень);

Богдана Конашук — срібна призерка чемпіонату світу 2023 року з біатлону (9 тисяч гривень);

Марина Мажула — чемпіонка світу 2022 року з параканоє (12 тисяч гривень);

Ярослав Окапінський — чемпіон світу 2023 року з легкої атлетики (12 тисяч гривень);

Станіслав Самолюк — бронзовий призер чемпіонату світу 2022 року з веслування академічного (7 тисяч гривень);

Андрій Сивих — бронзовий призер чемпіонату світу 2022 року з веслування академічного (7 тисяч гривень).

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Теги: Волинь, спортсмени
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