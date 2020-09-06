Сполучені Штати передадуть Ізраїлю зброю та винищувачі, — Reuters

Сполучені Штати передадуть Ізраїлю зброю та винищувачі, — Reuters
Офіційний Вашингтон погодився передати Ізраїлю бомби та винищувачі на мільярди доларів, попри те, що нещодавно США публічно висловлювали занепокоєння з приводу ймовірного військового наступу Ізраїлю в Рафаху на півдні Гази.

Про це пише LB.ua з посиланням на Reuters.

Новий пакет військової допомогги Ізраїлю включає понад 1800 бомб MK84 вагою 2000 фунтів і 500 бомб MK82 вагою 500 фунтів, повідомили джерела.

Вашингтон щорічно надає військову допомогу Ізраїлю, своєму давньому союзнику, на 3,8 мільярда доларів.

Новий пакет з'явився в той час, коли Ізраїль зіштовхнувся з різкою міжнародною критикою за його тривалу кампанію проти ХАМАС у Секторі Гази, а деякі члени Демократичної партії президента США Джо Байдена закликають його скоротити військову допомогу союзнику.

Байден у п’ятницю визнав "біль" американців арабського походження через війну в Газі. Попри це, він пообіцяв продовжувати підтримувати Ізраїль, попри зростання напруги у відносинах з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

Білий дім відмовився коментувати передачу озброєння.

Рішення про постачання зброї було прийнято після візиту до Вашингтона міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта цього тижня, під час якого він обговорив з американськими колегами потреби Ізраїлю в озброєнні.

Виступаючи перед журналістами у вівторок, 26 березня, Галант, ймовірно, прагнучи знизити напруженість в американсько-ізраїльських відносинах, підкреслив важливість зв'язків з США для безпеки його країни та збереження "якісної військової переваги" Ізраїлю в регіоні, включаючи військово-повітряний потенціал.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ готується увійти у Рафах, до цього залишилося кілька тижнів.
За даними ЦАХАЛу, внаслідок авіаудару по району Рафаха були вбиті старші офіцери "надзвичайного комітету ХАМАСу".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ізраїль, винищувачі, США
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сполучені Штати передадуть Ізраїлю зброю та винищувачі, — Reuters
Сьогодні, 14:38
Шестеро волинських спортсменів отримуватимуть держстипендію. Хто саме
Сьогодні, 13:29
Президент звільнив свого першого помічника Шефіра та кількох радників
Сьогодні, 12:35
У «Дії» можна буде одружитися по відеозв’язку
Сьогодні, 12:09
На Волині горів житловий будинок та дві господарські будівлі
Сьогодні, 11:46
Схожі новини
Американські ядерні бомбардувальники пролетіли над Волинню. ВІДЕО Американські ядерні бомбардувальники пролетіли над Волинню. ВІДЕО
06 вересень, 2020, 04:48
США звинувачують китайських військових у крадіжці проекту літаків США звинувачують китайських військових у крадіжці проекту літаків
02 листопад, 2016, 05:02
Американські винищувачі п'ятого покоління F-22 розмістять в Європі Американські винищувачі п'ятого покоління F-22 розмістять в Європі
25 серпень, 2015, 06:00
США просять Україну не бомбити російські НПЗ, - ЗМІ США просять Україну не бомбити російські НПЗ, - ЗМІ
22 березень, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сполучені Штати передадуть Ізраїлю зброю та винищувачі, — Reuters
Сьогодні, 14:38
 0
Шестеро волинських спортсменів отримуватимуть держстипендію. Хто саме
Сьогодні, 13:29
 0
Президент звільнив свого першого помічника Шефіра та кількох радників
Сьогодні, 12:35
 0
У «Дії» можна буде одружитися по відеозв’язку
Сьогодні, 12:09
 0
На Волині горів житловий будинок та дві господарські будівлі
Сьогодні, 11:46
 0
Медіа
відео
1/8