Президент звільнив свого першого помічника Шефіра та кількох радників

Володимир Зеленський 30 березня звільнив свого першого помічника та одну радницю, а також увільнив (відсторонив зі збереженням посади) ще чотирьох радників.



Про це йдеться в указах на сайті Офісу президента, пише



Так, Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України, а також Альону Вербицьку з посади радниці — уповноваженої президента України з питань забезпечення прав захисників України.



Водночас президент увільнив Наталію Пушкарьову від виконання обов'язків уповноваженої президента України з питань волонтерської діяльності (поза штатом).



А ще Зеленський увільнив Михайла Радуцького, Сергія Трофімова та Олега Устенка з посад позаштатних радників президента.



Окрім того, напередодні президент звільнив заступників керівника Офісу президента Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова. Причини звільнення нині невідомі. Новими заступницями Андрія Єрмака стали Ірина Мудра та Олена Ковальська.



Що відомо про звільнених радників?



Сергій Шефір, який відповідав за організацію щоденної роботи глави держави, раніше працював сценаристом і продюсером, директором «Студії Квартал-95». У вересні 2021 року на Шефіра здійснили замах, розслідування якого досі триває.



Альона Вербицька була першою на посаді уповноваженої президента з питань забезпечення прав захисників, яку Зеленський заснував у 2021 році. До цього вона займалася правозахисною діяльністю в секторі безпеки і оборони. Також Вербицька є головою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.



Наталія Пушкарьова, яка обіймала посаду уповноваженої президента з питань волонтерської діяльності, зіткнулася з критикою восени 2023 року. Волонтери скаржилися, що на її бездіяльність і припускали, що вона вже тривалий час перебуває у Відні. Волонтери навіть намагалися добитись усунення посадовиці за допомогою петиції президенту. Сама Пушкарьова стверджує, що перебуває в Києва, і переконана, що проти неї запустили хвилю «чорного піару».



Михайло Радуцький є народним депутатом від партії «Слуги Народу» і президентом клініки «Борис». Раніше, у 2014-2015 роках, він був радником голови КМДА Віталія Кличка. У 2013 році вийшов випуск російського телешоу «Битва екстрасенсів» за участю Радуцького, у ньому учасники намагалися прочитати думки з його голови.



Сергій Трофімов до листопада 2020 року був першим заступником голови ОП і відповідав за регіональну політику. Він запам'ятався тим, що активно захищав УПЦ МП, а також у ролі прислужника співслужив з митрополитом Онуфрієм. Ще раніше працював виконавчим продюсером «Студії Квартал-95».



Олег Устенко, український економіст, є членом наглядової ради Міжнародного Фонду Блейзера. У 2014 році був директором Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Також є членом Національної інвестиційної ради.

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