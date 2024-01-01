На Волині горів житловий будинок та дві господарські будівлі

Минулої доби рятувальники ліквідували 3 пожежі у житловому секторі Волині.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.29 березня зафіксовані пожежі у Луцькому та Ковельському районах.Уночі трапилася пожежа в цегляному житловому будинку в с. Лище Луцького району. Пожежа, що виникла в коридорі, поширилася на меблі, хатні речі, стіни й сягнула перекриття. Силами рятувальників 1 та 25 ДПРЧ м. Луцька горіння ліквідоване о 04:19. Причину пожежі з'ясовують.Імовірно, через дитячі пустощі з вогнем трапилася пожежа в дерев'яній господарській будівлі в с. Прохід Ратнівської громади на Ковельщині. Повідомлення про пожежу надійшло о 14:09, рятувальники 14 ДПРЧ разом з працівниками місцевої пожежної охорони с. Гріники працювали понад годину, аби її приборкати.Допоки відбувалося гасіння цієї пожежі, у с. Язавні на Ратнівщині виникла пожежа в господарській будівлі. На місце події прибули пожежники місцевої пожежної охорони с. Самари та с. Річиця. Вони власними силами спочатку локалізували горіння, а відтак о 15:28 — ліквідували, врятувавши будівлю від знищення вогнем. Імовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.