Синоптики на Волині розповіли, коли знову дощитиме і якою буде погода на вихідні





За даними обласного гідрометеоцентру, нічна температура становитиме 7-12⁰ тепла, денна — сягатиме 20-25⁰ тепла, пише



З 2 квітня, кажуть синоптики, через територію Волині пройде холодний фронт.



У вівторок та середу, 2 та 3 квітня, на території області прогнозують дощі, місцями з грозами. Також холодний фронт принесе в область зниження температури повітря. Вночі очікується 2-7⁰, вдень — 8-13⁰ тепла.



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