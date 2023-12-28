Настав час ставати ще потужнішими: волинську «сотку» реорганізують в окрему механізовану бригаду

Настав час ставати ще потужнішими: волинську «сотку» реорганізують в окрему механізовану бригаду
Волинську 100-ту окрему бригаду територіальної оборони за бойові успіхи реорганізовують у 100-ту окрему механізовану бригаду.

Про це повідомили у пресслужбі бригади.

"100 окрема бригада територіальної оборони вже історія – на її місці постає 100 окрема механізована бригада. Волинська бригада тероборони пройшла більш ніж достойний бойовий шлях. Вже у березні-квітні 2022 року один з наших батів – батальйон Луцького району – виконував завдання безпосередньо в зоні ведення бойових дій.

На початку березня 2023 року Луцький батальйон вирушив на Бахмутський напрямок. За місяць – на початку квітня 2023-го – управління бригади та інші чотири батальйони (Ковельський, Камінь-Каширський, Володимирський та батальйон Луцького району) приступили до виконання бойових завдань на Лиманському напрямку.

За понад рік перебування на сході України підрозділи 100 обр ТрО успішно виконували і виконують бойові завдання на Бахмутському, Куп’янському, Сіверському та Лиманському напрямках.

За цей час волинські тероборонівці не здали жодної позиції і не зробили жодного кроку назад. На початку грудня 2022-го командиру 100 обр ТрО, полковнику Руслану Ткачуку було вручено Бойовий Прапор бригади, 28 липня 2023-го – почесну відзнаку до Бойового Прапора «За мужність та відвагу».

Бойові успіхи бригади не могли лишитися непоміченими: Командування Збройних Сил України ухвалило безпрецедентне рішення реорганізувати 100 обр ТрО в 100 омбр.

«Сотка» лишається «соткою» і продовжує впевнено крокувати до Перемоги – тепер уже в статусі 100 окремої механізованої бригади!" - зазначають військові.

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Теги: Волинська тероборона
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