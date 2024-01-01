Захисники за добу знищили ще 730 російських окупантів

Захисники за добу знищили ще 730 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 730 російських окупантів.

Про це повідомляють у генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 441520 (+730) осіб,

- танків ‒ 6951 (+29) од,

- бойових броньованих машин ‒ 13284 (+20) од,

- артилерійських систем – 11006 (+15) од,

- РСЗВ – 1023 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 736 (+1) од,

- літаків – 347 (+0) од,

- гелікоптерів – 325 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8701 (+45),

- крилаті ракети ‒ 2046 (+24),

- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 14670 (+25) од,

- спеціальна техніка ‒ 1814 (+7)

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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