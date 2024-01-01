Захисники за добу знищили ще 730 російських окупантів





Про це повідомляють у генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 441520 (+730) осіб,



- танків ‒ 6951 (+29) од,



- бойових броньованих машин ‒ 13284 (+20) од,



- артилерійських систем – 11006 (+15) од,



- РСЗВ – 1023 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 736 (+1) од,



- літаків – 347 (+0) од,



- гелікоптерів – 325 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8701 (+45),



- крилаті ракети ‒ 2046 (+24),



- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 14670 (+25) од,



- спеціальна техніка ‒ 1814 (+7)



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 730 російських окупантів.Про це повідомляють у генеральному штабі ЗСУ.- особового складу ‒ близько 441520 (+730) осіб,- танків ‒ 6951 (+29) од,- бойових броньованих машин ‒ 13284 (+20) од,- артилерійських систем – 11006 (+15) од,- РСЗВ – 1023 (+0) од,- засоби ППО ‒ 736 (+1) од,- літаків – 347 (+0) од,- гелікоптерів – 325 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8701 (+45),- крилаті ракети ‒ 2046 (+24),- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 14670 (+25) од,- спеціальна техніка ‒ 1814 (+7)Дані уточнюються.

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