Захисники за добу знищили ще 730 російських окупантів
Сьогодні, 10:30
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 730 російських окупантів.
Про це повідомляють у генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 441520 (+730) осіб,
- танків ‒ 6951 (+29) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13284 (+20) од,
- артилерійських систем – 11006 (+15) од,
- РСЗВ – 1023 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 736 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8701 (+45),
- крилаті ракети ‒ 2046 (+24),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14670 (+25) од,
- спеціальна техніка ‒ 1814 (+7)
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 441520 (+730) осіб,
- танків ‒ 6951 (+29) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13284 (+20) од,
- артилерійських систем – 11006 (+15) од,
- РСЗВ – 1023 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 736 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8701 (+45),
- крилаті ракети ‒ 2046 (+24),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14670 (+25) од,
- спеціальна техніка ‒ 1814 (+7)
Дані уточнюються.
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