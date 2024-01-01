Уночі Повітряні сили знищили 9 з 12 російських безпілотників

Уночі Повітряні сили знищили 9 з 12 російських безпілотників
У ніч на 30 березня ворог випустив по Донецькій області чотири зенітні ракети С-300/С-400, а також атакував 12-ма безпілотниками із мису Чауда (Крим).

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"Уночі 30 березня 2024 року ворог вдарив по Донеччині 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда (Крим).

Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131», дев’ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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