У «Дії» можна буде одружитися по відеозв’язку





Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, пише



"Уряд ухвалив Постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч", – йдеться у повідомленні.



У відомстві також пояснили, як це працюватиме.



Для того, щоб одружитися онлайн, потрібно буде зробити декілька кроків:



- У застосунку відправити відповідну заяву



- Працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку

Наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.



Нещодавно на порталі Дія з’явилася можливість подавати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу вибирати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Тобто в такому разі нареченим необхідно було прийти до ДРАЦСу безпосередньо лише на реєстрацію шлюбу. Цією послугою вже скористалися понад 22 тисяч українських пар.



Також у березні у “Дії” стали доступні освітні документи. Для того, щоб документи було видно у застосунку, необхідно його оновити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В застосунку "Дія" незабаром можна буде одружитися по відеозв’язку. Уряд ухвалив відповідну постанову.Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, пише LB.ua "Уряд ухвалив Постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч", – йдеться у повідомленні.У відомстві також пояснили, як це працюватиме.Для того, щоб одружитися онлайн, потрібно буде зробити декілька кроків:- У застосунку відправити відповідну заяву- Працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязкуНаречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.Нещодавно на порталі Дія з’явилася можливість подавати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу вибирати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Тобто в такому разі нареченим необхідно було прийти до ДРАЦСу безпосередньо лише на реєстрацію шлюбу. Цією послугою вже скористалися понад 22 тисяч українських пар.Також у березні у “Дії” стали доступні освітні документи. Для того, щоб документи було видно у застосунку, необхідно його оновити.

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