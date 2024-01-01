31 березня на Волині: гортаючи календар

31 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкують депутатка Волинської обласної ради Юлія Вусенко (на фото), головний редактор видань «Твій стиль» і «Твій вибір» Тарас Хотимчук.

День народження сьогодні відзначають підприємець Віталій Марищук, а також бізнесмен, легенда луцької "Волині" Геннадій Шухман.

Вітаємо всіх, у кого сьогодні день народження, та бажаємо вам щастя, здоров'я й успіхів на роботі.

Іменини сьогодні у Веніаміна, Івана, Інокентія, Йосипа, Ганни.

Вітаємо вас з цим днем. Будьте здорові, сповнені натхнення й енергії, хай вам щастить у всьому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
31 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Базу відпочинку на Світязі виставили на приватизацію за 4,8 мільйона. ФОТО
30 березень, 23:15
Демобілізований боєць з Волині повернувся на роботу в лісове господарство
30 березень, 22:30
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час
30 березень, 21:27
У Білій Церкві внаслідок вибуху у квартирі загинули 2 людини
30 березень, 21:19
Схожі новини
24 березня на Волині: гортаючи календар 24 березня на Волині: гортаючи календар
24 березень, 00:00
17 березня на Волині: гортаючи календар 17 березня на Волині: гортаючи календар
17 березень, 00:00
10 березня на Волині: гортаючи календар 10 березня на Волині: гортаючи календар
10 березень, 00:00
3 березня на Волині: гортаючи календар 3 березня на Волині: гортаючи календар
03 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
31 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Базу відпочинку на Світязі виставили на приватизацію за 4,8 мільйона. ФОТО
30 березень, 23:15
 0
Демобілізований боєць з Волині повернувся на роботу в лісове господарство
30 березень, 22:30
 0
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час
30 березень, 21:27
 0
У Білій Церкві внаслідок вибуху у квартирі загинули 2 людини
30 березень, 21:19
 0
Медіа
відео
1/8