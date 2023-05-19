В кількох областях України ввели графіки аварійних відключень світла





Про це повідомляє Філіпа Проніна.



За вказівкою НЕК "Укренерго" у зв’язку з атакою російських військових на енергетику України на території Сумської області введені графіки аварійних відключень.



Така ж ситуація і в Донецькій області.



"Через ворожі обстріли за розпорядженням НЕК Укренерго на Донеччині починають застосовуватись стабілізаційні відключення", - повідомили в ДТЕК.



Крім того, сьогодні по всій території Кіровоградської області, за розпорядженням НЕК "Укренерго" також запроваджено графіки аварійних відключень електропостачання.



Глава Полтавської ОВА своєю чергою заявив, що в області сьогодні також будуть працювати графіки аварійного відключення електроенергії.



"В області знову застосовані графіки аварійного відключення електроенергії. Причина - дефіцит обсягу генерації", - заявив Пронін.



За даними ДТЕК, Дніпропетровська область також перейшла на екстрені відключення



"Через наслідки обстрілів в Дніпропетровській області вимушено застосовуються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - заявили в ДТЕК.



Російські масовані обстріли



Російські терористи останнім часом посилили масовані удари проти України. Ворог активно застосовує безпілотники та ракети різних типів. Як приклад, лише у ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 151 засобом повітряного нападу. Тоді ж ворог обстріляв об'єкти енергетики внаслідок чого в низці міст запровадили аварійні відключення.



Зокрема 29 березня ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, які також були націлені на енергетику України. Терористи атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.



Вчора "Укренерго" доручило операторам застосувати графіки відключень світла у трьох областях, а саме у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській, а у Харкові оновили графіки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 30 березня, в кількох областях України ввели графіки аварійних відключень електроенергії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "'СУМИОБЛЕНЕРГО", ДТЕК та главу Полтавської ОВАЗа вказівкою НЕК "Укренерго" у зв’язку з атакою російських військових на енергетику України на території Сумської області введені графіки аварійних відключень.Така ж ситуація і в Донецькій області."Через ворожі обстріли за розпорядженням НЕК Укренерго на Донеччині починають застосовуватись стабілізаційні відключення", - повідомили в ДТЕК.Крім того, сьогодні по всій території Кіровоградської області, за розпорядженням НЕК "Укренерго" також запроваджено графіки аварійних відключень електропостачання.Глава Полтавської ОВА своєю чергою заявив, що в області сьогодні також будуть працювати графіки аварійного відключення електроенергії."В області знову застосовані графіки аварійного відключення електроенергії. Причина - дефіцит обсягу генерації", - заявив Пронін.За даними ДТЕК, Дніпропетровська область також перейшла на екстрені відключення"Через наслідки обстрілів в Дніпропетровській області вимушено застосовуються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - заявили в ДТЕК.Російські терористи останнім часом посилили масовані удари проти України. Ворог активно застосовує безпілотники та ракети різних типів. Як приклад, лише у ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 151 засобом повітряного нападу. Тоді ж ворог обстріляв об'єкти енергетики внаслідок чого в низці міст запровадили аварійні відключення.Зокрема 29 березня ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, які також були націлені на енергетику України. Терористи атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.Вчора "Укренерго" доручило операторам застосувати графіки відключень світла у трьох областях, а саме у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській, а у Харкові оновили графіки.

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